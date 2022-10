Vous le savez sans doute déjà : la Mach-E n’a rien à voir avec la célèbre Mustang thermique, toujours commercialisée d'ailleurs avec un gros V8 développant 450 ch. Contrairement à sa frangine, qui au passage sera renouvelée l'an prochain, elle prend la forme d’un SUV « Fastback » 100 % électrique de 4,71 m de long, soit le gabarit de ses compatriotes Tesla Model 3 et Y auxquelles elle s'attaque.

dailymotion En direct du Mondial de l'Auto : focus sur la Ford Mustang Mach-E

Un SUV sportif donc, mais silencieux, proposée en entrée de gamme RWD avec un moteur de 269 ch qui, comme son nom l'indique, délivre sa puissance uniquement aux roues arrière, au prix de 61 650 €. Ses performances sont tout à fait suffisantes, les 430 Nm autorisant un 0 à 100 km/h en 6,9 s. En revanche, la capacité de batterie est modeste compte tenu de son poids et de son gabarit : 76 kWh. De quoi couvrir environ 360 km en moyenne selon nos relevés. Un peu juste pour un véhicule à vocation familiale, d'autant que les puissances de recharge sont limitées : 11 kW en courant alternatif, et 115 kW sur les bornes rapides en continu où il faudra compter une quarantaine de minutes pour passer de 10 à 80 %.

Affichée à 87 200 €, la version haut de gamme GT exposée ici délivre 487 ch aux quatre roues, et un couple gigantesque de 860 Nm. De quoi passe de 0 à 100 km/h en 4,4 secondes. En outre, elle dispose d'une batterie 99 kWh. Ce qui permet d'assurer quasiment 500 km d'une traite selon nos essais. Pas mal, mais la puissance de recharge, bien qu'augmentée en courant continu, reste juste avec 150 kW : comptez une heure pour récupérer 80 % de la capacité. Les Tesla, Hyundai et Kia concurrentes font mieux… Côté comportement, la Mach-E GT est d'une efficacité redoutable en courbe grâce à ses suspensions adaptatives Magneride et ses 4 roues motrices, malgré ses 2,2 tonnes.

Pour le reste, la Mustang Mach-E séduit par son confort et sa présentation intérieure. Les matériaux sont cossus et l'ergonomie est au rendez-vous. La gigantesque tablette tactile réclame un temps d'adaptation mais s'avère efficace et lisible. Les passagers arrière trouvent un bon niveau de confort, avec de la place pour les jambes, tandis que le coffre cube 407 litres. C'est peu, mais il est complété par un logement de 100 litres sous le capot.