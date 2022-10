En direct du Mondial de Paris (2022) - Renault Austral : star en devenir

Renault continue de renouveler sa gamme. Après la Megane E-Tech, le nouveau modèle 100% électrique de la marque, le constructeur au losange s'attaque au marché des SUV compacts avec en ligne de mire les Peugeot 3008 ou Hyundai Tucson.

Stylistiquement, celui-ci afiiche des lignes relativement consensuelles, nettement plus que certains de ces rivaux. Il se caractérise notamment par une large calandre avec en son centre le nouveau logo de la marque. Elle est entourée par les traditionnels projecteurs en forme de C qui accueille ici pour la première fois la technologie Matrix LED. L'arrière se distingue pour sa part par des projecteurs à la signature lumineuse inédite.

À l’intérieur, l'Austral reprend l'organisation de la dernière Mégane avec le dispositif Open R qui se compose d'une instrumentation grand format à un écran tactile pouvant aller jusqu’à 12 pouces - 9 pouces en entrée de gamme - en forme de L. Ils peuvent être complétés par un affichage tête haute (en option). Le système d’info-divertissement, développé avec Google dispose de nombreuses applications. Les progrès en matière de fluidité et d’ergonomie sont flagrants. La présentation marque clairement une rupture par rapport aux précédentes productions avec des matériaux de qualité et un assemblage de belle facture.

D’une longueur de 4,51 m, soit 4 cm de plus que le Kadjar, l’Austral soigne les aspects pratiques avec notamment une banquette arrière coulissante sur 16 cm. L'habitabilité arrière est bonne. Le coffre propose un volume oscillant entre 500 et 575 litres suivant la position de la banquette pour les versions hybrides légères. Les Full hybrid peuvent recevoir entre 430 et 555.

L'instant Caradisiac : la bonne blague

Si vous regardez l'arrière de l'Austral, vous allez forcément esquisser un sourire. Le nom "Austral" trone au centre du hayon mais le constructeur y a accollé la lettre "E" (prononcez i). Petit clin d'oeil au pays des kangourous.