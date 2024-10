En direct du Mondial de Paris 2024 - l'Alfa Romeo Junior joue le beau gosse

Sur Caradisiac, vous êtes nombreux à aimer Alfa Romeo. Le constructeur italien était absent de l'un des segments les plus porteurs du marché à savoir les SUV urbains. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas désormais, car la firme italienne présente aujourd'hui son Junior.

Celui-ci a eu un début de carrière un peu compliqué. Il aurait dû s'appeler Milano et avait été présenté comme tel, mais suite à un désaccord avec Stellantis et le gouvernement italien, celui-ci s'est finalement appelé Junior en référence au modèle des années 60 et 70.

Pour ce premier SUV citadin, Alfa a repris une plateforme bien connue: il s'agit de la CMP, qui sert également au Peugeot 2008, DS 3, Opel Mokka et Jeep Avenger. Même si les éléments mécaniques sont communs, ces véhicules sont radicalement différents, notamment en matière de style. Et dans ce domaine, le Junior coche toutes les bonnes cases avec des lignes mêlant agressivité et élégance.

Au centre de la face avant marquée par des projecteurs à la signature lumineuse inédite, les amateurs de la marque remarqueront la traditionnelle calandre au biscione. Mais ce n'est pas tout, car on relève aussi d'autres détails bien pensés comme la décoration sur la custode ou la signature lumineuse arrière. Quel que soit le côté où l'on découvre ce Junior, le coup de cœur fonctionne.

À l'intérieur, on retrouve aussi les gimmicks de la marque italienne comme notamment l'instrumentation numérique avec une casquette, qui reproduit la forme traditionnelle des fûts. Bonne nouvelle, l'écran multimédia ne sert pas à commander la climatisation.

En revanche, la place arrière est comptée. Le volume de coffre dispose d'une bonne capacité avec 400 dm3.

Concernant les motorisations, c'est du classique chez Stellantis avec une version micro-hybridée de 136 ch et une autre électrique de 156 ch. L'originalité provient de la présence d'une version Veloce, elle aussi électrique, forte de 280 ch.

Les tarifs de ce Junior oscillent entre 29 500 et 46 900 €. N'hésitez pas à consulter notre premier essai de ce Junior.

L'instant Caradisiac : à ne pas manquer

Dans le hall 4 en entrant sur votre droite, vous ne pourrez pas manquer ce Junior, qui ne manque pas de charmes, vous l'aurez compris. Peut-être que vous aurez un coup de cœur, comme ce fut mon cas.