Pour commencer, cette précision: non, Citroën n'a pas fait le déplacement au Mondial de l'automobile. Et oui, tout le monde regrette que marque iconique, qui avait lancé sa révolutionnaire DS au salon 1955, n'expose ni son concept Oli ni ses C5 Aircross (fraîchement restylé), Ami et autres C5X. De peur d'en vendre, peut-être?

Qu'à cela ne tienne, les autres marques françaises sont bien présentes porte de Versailles. Chez Renault, qui propose un stand à l'ancienne avec une belle mise en scène et des concept-cars parfaitement mis en valeur, on peut notamment approcher l'Austral, nouveau SUV familial de la marque, mais aussi la Mégane E-Tech, qui connaît un bon démarrage commercial, ainsi que la version électrique du nouveau Kangoo.

A quelques mètres, trône d'un côté sur le stand Alpine la très affûtée A110 R, forte de 300 ch et facturée 105 000 €, et de l'autre la Mobilize Limo, berline électrique uniquement destinée à une clientèle de VTC.

dailymotion En direct du Mondial: focus sur les nouveautés françaises

On emprunte ensuite l'escalator qui relie les halls 6 et 4, pour arriver sur le stand DS. La marque premium du groupe Stellantis expose quatre modèles. La DS9 est présentée dans une indéite livrée Opéra Première, ultra-luxueuse et facturée plus de 86 000 € en version hybride rechargeable 360 ch. Le même moteur anime la DS 7 récemment restylée, elle aussi présente au salon, tandis que la DS4 profite d'un groupe motopropulseur un peu moins puissant, mais dont l'autonomie électrique atteint 62 km danes conditions optimales. Enfin, la DS3, restylée elle aussi, se présente en version E-Tense 100% électrique, forte de 156 ch et d'une autonomie maximale de 400 km environ.

Et la visite des Françaises se termine chez Peugeot, où seule la toute nouvelle 408 a fait le déplacement parmi les modèles sortis ces derniers mois. La bonne nouvelle, c'est que plusieurs exemplaires sont accessibles, ce qui permet d'ausculter la bête de près.