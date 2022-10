Mondial de l'auto 2022 - Renault Kangoo E-tech Electric : pensé pour l'électrique

Vendu à plus de 4 millions d’exemplaires à travers 3 générations, le Kangoo fait partie du patrimoine automobile français. Le ludospace de Renault fut d’ailleurs l’un des premiers ludospaces à se convertir à l’électrique. C’était en 2011. Il s’agissait à l’époque de modifications sur une base technique pas vraiment adaptée.

L’arrivée de la troisième génération en 2021 a été l’occasion pour Renault de penser son ludospace en amont pour l’énergie électrique. Ainsi le nouveau Kangoo dispose d’une plateforme (CMF-EV) capable de supporter un pack de batteries lithium-ion d’une capacité de 45 kWh, situé dans le plancher au niveau de la seconde rangée de siège. Ce dernier est composé de 8 modules indépendants et facilement réparables si la performance est en dessous des standards prévus (remplacement gratuit dans l’intervalle des 8 ans ou 160 000 km si la capacité descend sous 70% de la valeur nominale). L’ensemble alimente un moteur d’environ 120 ch (90 kW) offrant un couple maxi de 245 Nm, disponible immédiatement.

Grâce à ce stock d’énergie, le Kangoo électrique est capable d’offrir un rayon d’action de 285 km en usage mixte selon le cycle d’homologation WLTP. Un score qui le place en plein cœur du marché des ludospaces électriques où l’on retrouve trois poids lourds issus du groupe Stellantis. A savoir les Peugeot e-Rifter, Citroën e-Berlingo et Opel Combo e-Life.

A la différence, Renault continue de proposer des versions thermiques (essence et diesel) en parallèle, ce qui laisse le champ libre au ludospace du losange pour s'imposer face à ces 3 concurrents exclusivement vendus en électrique et dont les ventes ont plongé de près de 70% depuis leur conversion.

Pour permettre à ses clients d’optimiser l’autonomie, Renault a mis en place un système de récupération d’énergie (Mode B) à 3 niveaux, dont un jusqu’à l’arrêt du véhicule. En parallèle, il est possible de cocher l’option « pompe à chaleur » afin d’économiser un maximum d’énergie en provenance de la batterie.

La plus grosse nouveauté concerne vraisemblablement la recharge. Le Kangoo E-Tech Electric proposera de série deux types de chargeurs embarqués : un 11 kW et un 22 kW, ce dernier pouvant être associé, en option, au chargeur rapide de 80 kW à courant continu qui permet de récupérer 170 kilomètres d’autonomie en 30 minutes. Une option qui pourrait rassurer les familles, à l’occasion des départs en vacances. Dans les deux cas la recharge s’effectue via la prise située derrière le logo Renault placé sur la calandre.

Visuellement, le Kangoo électrique n’apporte aucun changement par rapport à la version thermique. Les seules différences concernent l’aménagement intérieur. L’arrivée des batteries sous le plancher a contraint les ingénieurs à légèrement modifier les sièges de la deuxième rangée. Le ludospace conserve sa banquette fractionnable (2/3 – 1/3) et coulissante mais cette dernière est un poil plus surélevée. Ce qui se traduit par une marche d’environ 10 cm entre le coffre et les places arrière lorsque la banquette est rabattue. Le coffre XXL du Kangoo a été préservé avec un volume qui oscille toujours entre 850 et 2 500 litres. Non présent sur ce modèle, Renault a prévu d’ajouter un rangement spécifique, le long du coffre, pour accrocher les câbles de recharge.

Le Kangoo électrique reprendra l’architecture de gamme de la version thermique et y ajoute une finition de départ appelée Authentic. Pour profiter de la recharge rapide, il faudra investir environ 1 400 € à travers un pack qui ajoute également la pompe à chaleur. La version la plus huppée du Kangoo électrique disposera même d’une conduite autonome de niveau 2 et d’un système de stabilisation de trajectoire en cas de vent latéral. Les tarifs n’ont pas encore été fixés mais ils devraient être assez proches de la concurrence avec un ticket d’entrée aux alentours de 36 000 €, (bonus écologique non déduit). La version 7 places avec châssis long sera également disponible ultérieurement en version électrique.