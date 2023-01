La Fiat 500 e est le dernier succès en date de Fiat. La transalpine se place depuis maintenant un an sur le podium des voitures électriques (toutes catégories confondues), les plus vendues en Europe.

dailymotion En direct du Salon de Bruxelles 2023 - le Stand Fiat

Elle laisse le choix comme ici au Salon de Bruxelles, entre trois variantes de carrosseries Berline, Cabrio ou « 3+1 » avec une porte antagoniste, deux capacités de batteries. La première présente une capacité de 24 kWh, offrant une autonomie de 190 km. Elle est associée à un moteur de 95 ch. La seconde grimpe à 42 kWh pour un rayon d’action porté à 320 km. Cette dernière est liée à un moteur de 118 ch.

La nouvelle 500e dispose en prime d’une batterie d’aides à la conduite qui permettent d’économiser ou de récupérer de l’énergie. Elle dispose aussi d’une puissance de recharge allant jusqu’à 85 kW en courant continu. Enfin, la gamme a été simplifiée avec désormais trois niveaux : « 500 », « Red » et « La Prima ». Mauvaise nouvelle, les tarifs s’envolent. Depuis son lancement en 2020 le prix de base de la 500 e est passé de 24 500 € à 30 400 €.

Le SUV 500 X adopte au passage une motorisation électrifiée. Il s’agit d’une association entre un 4 cylindres essence 1.5 Firefly de 130 ch et un moteur électrique de 20 ch placé en amont de la boîte à double embrayage DCT7. Ce système qui est en réalité une micro-hybridation permet même à la 500X de rouler en électrique sur de très courtes distances et à faible vitesse avec pour but d’abaisser les consommations et le malus écologique.

Après plus de 8 ans de service, la 500 X sera remplacée l’an prochain. Cette seconde génération devrait s’offrir les services d’une motorisation hybride rechargeable.