En direct du salon de Bruxelles 2023 - Le stand Mercedes (vidéo)

Mercedes ne possède pas de stand au salon de Bruxelles 2023, mais l’importateur belge a tout de même exposé trois modèles de la marque à l’étoile dans l’espace « The Avenue » de l’évènement. Trois modèles très loin du véhicule accessible du genre de la Classe A ou même de la Classe C. Ces trois modèles-là donnent carrément dans le haut de gamme absolu.

L’auto la plus « abordable » de cette triplette belge est l’EQE, une nouvelle grande berline électrique. Longue de 4,95 mètres, elle possède une mécanique de 292 chevaux dans sa version de base ainsi que des batteries de 90 kWh de capacité, lui permettant de parcourir officiellement 645 kilomètres d’autonomie maximale. Elle coûte aussi 76 250€ en prix de base.

L’EQE est entourée par deux Mercedes d’exception : la première est la nouvelle SL, un cabriolet 2+2 fort d’un V8 bi-turbo de 4,0 litres développant 585 chevaux, affiché en France à partir de 145 800€. La seconde, c’est la grande Classe S 680 Maybach, équipée du dernier V12 de la marque. D’une cylindrée de six litres, ce bloc bi-turbo développe 612 chevaux. La voiture coûte 246 950€, ce qui la place au niveau de la Bentley Flying Spur.

Le salon de l’Auto de Bruxelles fête son 100ème anniversaire en fanfare

Les salons de Paris, Genève et Francfort ont été pendant des décennies les salons les plus importants d’Europe, si ce n’est du monde.

Francfort remplacé par Munich, Genève par Doha, ne subsiste désormais parmi ces ténors que le Mondial de Paris dont la dernière version en 2022 était plutôt terne.

Et l’ex-« petit » salon de Bruxelles pourrait bien tirer son épingle du jeu en proposant une édition 2023 très ambitieuse : plus de 50 marques sont représentées et d’importantes nouveautés y sont révélées. Caradisiac vous fait découvrir de l’intérieur ce prometteur salon de Bruxelles.

Informations pratiques

Où : Parc des expositions,Pl. de Belgique 1, 1020 Bruxelles,

Quand ? Du samedi 14 au dimanche 22 janvier 2023 (journée réservée à la presse le vendredi 13)

Quels horaires ?Ouverture au public : du samedi 14 au dimanche 22 janvier - Heures d’ouverture : de 10h00 à 19h00 - Nocturnes jusqu’à 22h : lundi 16 et vendredi 20 janvier

Billetterie : Autosalon | Askoto