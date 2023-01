Quand vous entrerez dans le hall 7, vos yeux seront obligatoirement attirés par le stand Toyota qui se distingue de la concurrence par sa présentation originale. Ainsi, le constructeur japonais a soigné les apparences avec une structure ressemblant à deux anneaux entrelacés: l'un en bois et l'autre végétalisé. L'effet visuel est réussi et rend hommage à la technologie hybride.

dailymotion En direct du salon de Bruxelles 2023 - Le stand Toyota : Corolla Cross, BZ4 X et Rav 4 GR Sport en vedette

Concernant les modèles, les visiteurs auront de quoi se mettre sous la dent. Ainsi, ils pourront découvrir le Corolla Cross, le nouveau SUV compact de la marque nippone, qui n'est pas encore commercialisé en France mais qui l'est ici. Vous pouvez d'ailleurs consulter notre essai de cette Corolla que nous avons déjà essayée. À côté de celui-ci, première sortie pour le Rav 4 GR Sport, la nouvelle déclinaison sport du SUV japonais et il en est de même de la BZ4X, premier modèle 100% électrique de Toyota, qui était dans les finalistes de l'élection de la voiture de l'année et qui a été remporté par la Jeep Avenger.

Mais Toyota ne se contente pas de présenter que les nouveautés car c'est toute la gamme qui est présente lors de ce salon. À découvrir ou redécouvrir la Aygo X, la Yaris Cross, la Corolla Touring Sports, la Camry, la Supra et même le pick-up Hilux et le Proace City.