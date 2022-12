Toyota Rav-4 GR Sport (2022) : un jogging pour la voiture la plus vendue au monde

Extérieurement et intérieurement, le Rav-4 GR Sport se la joue un peu plus sportif. Le SUV familial modifie ainsi certains détails de style comme l'entourage de ses passages de roue, les moulures latérales ou les habillages de phare antibrouillard, à la finition plus sombre. De nouvelles jantes de 19’’ font également leur apparition.

L'ambiance « sportive » se retrouve à l'intérieur avec des sièges au revêtement en cuir synthétique comportant des « inserts suédés » et des logos « GR Sport » sur le volant ou les appuie-tête. A cela, vient s'ajouter le dernier système multimédia Toyota Smart Connect composé d’une instrumentation numérique avec écran de 12, pouces et d’un écran tactile de 10,5 pouces).

Ce RAV-4 GR Sport ne muscle pas sa mécanique. Le modèle est proposé avec la motorisation hybride simple et la transmission intégrale AWD-i, qui délivre une puissance de 222 ch. Comme sur les autres modèles badgés GR Sport, le Rav4 s’équipe de suspensions raffermies. Mais ne comptez pas sur lui pour de vraies balades sportives : mécaniquement, il ne changera pas d'un iota. Le client aura toujours le choix entre les deux motorisations hybrides, l’une rechargeable l’autre non.

Son prix n’a pas encore été communiqué pour le marché français mais en Belgique, le SUV est facturé 56 050 €. Le Toyota RAV4 GR Sport devrait arriver sur notre territoire au premier trimestre 2023.