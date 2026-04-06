Le Jaecoo 5 a-t-il toutes les armes en main pour bouleverser le segment des petits SUV hybrides ?
3. En matière d'équipement, le Jaecoo 5 se concentre sur l’essentiel… et sur le superflu
La production de ce SUV se faisant en Chine, le constructeur a simplifié son offre autant que possible afin de fluidifier les approvisionnements et réduire les délais de livraison. Outre l’unique motorisation, l’acheteur de ce modèle devra également se satisfaire des deux niveaux d’équipement et des 5 teintes, dont 2 bi-ton, inscrits au tarif.
Plutôt qu’une montée en gamme traditionnelle, Jaecoo a préféré une politique du tout-compris. Ainsi, contre 26 990 €, la finition Select dispose des jantes alliage de 18", de la caméra de recul, d’Apple Carplay et Android Auto sans fil, de la climatisation bi-zone, de la clé mains libres, et des sièges avant et volant chauffant.
Bien que ce premier prix dispose déjà des éléments demandés par la très grande majorité des clients, Jaecoo mise toutefois plus gros sur le haut de gamme Exclusive. Et pour cause, puisque 2 000 € supplémentaires permettent ici d’accéder au système audio Sony, au chargeur de smartphone à induction, aux caméras 540°, au toit panoramique vitré, à la sellerie en cuir synthétique, au hayon électrique ainsi qu’aux sièges avant ventilés à réglage électrique.
Equipements et options
Version : 1.5 224 SHS-H EXCLUSIVE
Equipements de sécurité
Système de contrôle de la pression de pneus
Contrôle de la traction (TCS)
ABS
Entrée & démarrage sans clé ni bouton de démarrage
7 airbags (frontaux, latéraux, rideaux et central)
DAI - alerte départ du véhicule qui précède
DOW - alerte ouverture de portes
FCW - alerte de collision frontale
ICA - assistance intelligente au régulateur de vitesse
LDP - alerte de franchissement de ligne
LDW - alerte de sortie de voie
RCW - alerte anticollision AR
Equipements de confort
Sièges AV électriques 6 positions
Vitres AV électrique
Vitres AR surteintées
Vitrage acoustique AV latéral
Verrouillage centralisée
Système audio 8HP SONY
Sièges AV chauffants + volant chauffant
Direction assistée
Aide au stationnement AV/AR
Combiné d’instruments 8,9" et écran central 13,2"
Climatisation auto bi-zone et filtration N95
Sellerie cuir synthétique avec sièges AV ventilés
Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement
ACC - régulateur de vitesse adaptatif
ICA - assistance intelligente au régulateur de vitesse
Esthétique / Carrosserie
Toit panoramique 1,45 m2
Peinture
Jantes alliage 18"
Rails de toit
Sellerie cuir synthétique avec sièges AV ventilés
Autres équipements
LKA - aide au maintien dans la voie
SLA - aide à la limitation de vitesse
SCF - régulation de la vitesse
TJA - assistant embouteillages
Contrôle électronique de la trajectoire
1DHT - Transmission automatique dédiée aux véhicules hybrides
Phares full-LED
Apple CarPlay & Android Auto sans fil
Caméra de recul
Frein à main électrique avec fonction auto-hold
Caméras 540° avec véhicule en transparence
Chargeur à induction ventilé 50W
Eclairage d’ambiance multicolore
Hayon électrique
BSD - détection des angles morts
DMS - système de surveillance du conducteur
ELK - maintien d’urgence dans la voie
IES - ajustement intelligent dans la voie
ISA - adaptation intelligente à la vitesse
LCA - aide au changement de voie
MCB - freinage d’urgence multi-collision
RCTB - freinage trafic transversal AR
Options disponibles
-
Peinture bi-ton (toit contrasté) Peinture bi-ton (toit contrasté):
800 €
-
Peinture Peinture:
500 €
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