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Jaecoo 5

Essai

Le Jaecoo 5 a-t-il toutes les armes en main pour bouleverser le segment des petits SUV hybrides ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cedric Morancais

5  

3. En matière d'équipement, le Jaecoo 5 se concentre sur l’essentiel… et sur le superflu

 

Le Jaecoo 5 a-t-il toutes les armes en main pour bouleverser le segment des petits SUV hybrides ?

La production de ce SUV se faisant en Chine, le constructeur a simplifié son offre autant que possible afin de fluidifier les approvisionnements et réduire les délais de livraison. Outre l’unique motorisation, l’acheteur de ce modèle devra également se satisfaire des deux niveaux d’équipement et des 5 teintes, dont 2 bi-ton, inscrits au tarif.

Plutôt qu’une montée en gamme traditionnelle, Jaecoo a préféré une politique du tout-compris. Ainsi, contre 26 990 €, la finition Select dispose des jantes alliage de 18", de la caméra de recul, d’Apple Carplay et Android Auto sans fil, de la climatisation bi-zone, de la clé mains libres, et des sièges avant et volant chauffant.

Bien que ce premier prix dispose déjà des éléments demandés par la très grande majorité des clients, Jaecoo mise toutefois plus gros sur le haut de gamme Exclusive. Et pour cause, puisque 2 000 € supplémentaires permettent ici d’accéder au système audio Sony, au chargeur de smartphone à induction, aux caméras 540°, au toit panoramique vitré, à la sellerie en cuir synthétique, au hayon électrique ainsi qu’aux sièges avant ventilés à réglage électrique.

Equipements et options

Version : 1.5 224 SHS-H EXCLUSIVE

Equipements de sécurité

  • Système de contrôle de la pression de pneus

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • ABS

  • Entrée &amp; démarrage sans clé ni bouton de démarrage

  • 7 airbags (frontaux, latéraux, rideaux et central)

  • DAI - alerte départ du véhicule qui précède

  • DOW - alerte ouverture de portes

  • FCW - alerte de collision frontale

  • ICA - assistance intelligente au régulateur de vitesse

  • LDP - alerte de franchissement de ligne

  • LDW - alerte de sortie de voie

  • RCW - alerte anticollision AR

Equipements de confort

  • Sièges AV électriques 6 positions

  • Vitres AV électrique

  • Vitres AR surteintées

  • Vitrage acoustique AV latéral

  • Verrouillage centralisée

  • Système audio 8HP SONY

  • Sièges AV chauffants + volant chauffant

  • Direction assistée

  • Aide au stationnement AV/AR

  • Combiné d’instruments 8,9&quot; et écran central 13,2&quot;

  • Climatisation auto bi-zone et filtration N95

  • Sellerie cuir synthétique avec sièges AV ventilés

  • Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement

  • ACC - régulateur de vitesse adaptatif

  • ICA - assistance intelligente au régulateur de vitesse

Esthétique / Carrosserie

  • Toit panoramique 1,45 m2

  • Peinture

  • Jantes alliage 18&quot;

  • Rails de toit

  • Sellerie cuir synthétique avec sièges AV ventilés

Autres équipements

  • LKA - aide au maintien dans la voie

  • SLA - aide à la limitation de vitesse

  • SCF - régulation de la vitesse

  • TJA - assistant embouteillages

  • Contrôle électronique de la trajectoire

  • 1DHT - Transmission automatique dédiée aux véhicules hybrides

  • Phares full-LED

  • Apple CarPlay &amp; Android Auto sans fil

  • Caméra de recul

  • Frein à main électrique avec fonction auto-hold

  • Caméras 540° avec véhicule en transparence

  • Chargeur à induction ventilé 50W

  • Eclairage d’ambiance multicolore

  • Hayon électrique

  • BSD - détection des angles morts

  • DMS - système de surveillance du conducteur

  • ELK - maintien d’urgence dans la voie

  • IES - ajustement intelligent dans la voie

  • ISA - adaptation intelligente à la vitesse

  • LCA - aide au changement de voie

  • MCB - freinage d’urgence multi-collision

  • RCTB - freinage trafic transversal AR

Options disponibles

  • Peinture bi-ton (toit contrasté) Peinture bi-ton (toit contrasté)

     : 

    800 €

  • Peinture Peinture

     : 

    500 €

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