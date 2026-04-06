Le Jaecoo 5 a-t-il toutes les armes en main pour bouleverser le segment des petits SUV hybrides ?

La production de ce SUV se faisant en Chine, le constructeur a simplifié son offre autant que possible afin de fluidifier les approvisionnements et réduire les délais de livraison. Outre l’unique motorisation, l’acheteur de ce modèle devra également se satisfaire des deux niveaux d’équipement et des 5 teintes, dont 2 bi-ton, inscrits au tarif.

Plutôt qu’une montée en gamme traditionnelle, Jaecoo a préféré une politique du tout-compris. Ainsi, contre 26 990 €, la finition Select dispose des jantes alliage de 18", de la caméra de recul, d’Apple Carplay et Android Auto sans fil, de la climatisation bi-zone, de la clé mains libres, et des sièges avant et volant chauffant.

Bien que ce premier prix dispose déjà des éléments demandés par la très grande majorité des clients, Jaecoo mise toutefois plus gros sur le haut de gamme Exclusive. Et pour cause, puisque 2 000 € supplémentaires permettent ici d’accéder au système audio Sony, au chargeur de smartphone à induction, aux caméras 540°, au toit panoramique vitré, à la sellerie en cuir synthétique, au hayon électrique ainsi qu’aux sièges avant ventilés à réglage électrique.