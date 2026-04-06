Le Jaecoo 5 a-t-il toutes les armes en main pour bouleverser le segment des petits SUV hybrides ?

Le Jaecoo 5 SHS-H, 224 ch et à partir de 26 990 € est évalué dans la catégorie des petits SUV hybrides qui comprend notamment :

Le Citroën C3 Aircross Hybrid, 145 ch, à partir de 26 600 €

Le Peugeot 2008 Hybrid, 145 ch, à partir de 31 550 €

Le Renault Captur Full Hybrid E-Tech, 160 ch, à partir de 30 500 €

La Toyota Yaris Cross 130h, 130 ch, à partir de 31 500 €