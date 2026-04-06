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Jaecoo 5

Essai

Le Jaecoo 5 a-t-il toutes les armes en main pour bouleverser le segment des petits SUV hybrides ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cedric Morancais

10  

5. Que vaut le Jaecoo 5 face la concurrence ? 

 

Le Jaecoo 5 a-t-il toutes les armes en main pour bouleverser le segment des petits SUV hybrides ?

Le Jaecoo 5 SHS-H, 224 ch et à partir de 26 990 € est évalué dans la catégorie des petits SUV hybrides qui comprend notamment :

Le Citroën C3 Aircross Hybrid, 145 ch, à partir de 26 600 €

Le Peugeot 2008 Hybrid, 145 ch, à partir de 31 550 €

Le Renault Captur Full Hybrid E-Tech, 160 ch, à partir de 30 500 €

La Toyota Yaris Cross 130h, 130 ch, à partir de 31 500 €

Jaecoo 5 SHS-S Exclusive
Budget
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
 
Pratique
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Rapport prix/équipements
  • 8.17
  • 8.17
  • 8.17
  • 8.17
  • 8.17
 
Sur la route
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
 
Sécurité
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Note globale : 15 /20
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10  

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