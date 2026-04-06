Le Jaecoo 5 a-t-il toutes les armes en main pour bouleverser le segment des petits SUV hybrides ?
5. Que vaut le Jaecoo 5 face la concurrence ?
Le Jaecoo 5 SHS-H, 224 ch et à partir de 26 990 € est évalué dans la catégorie des petits SUV hybrides qui comprend notamment :
Le Citroën C3 Aircross Hybrid, 145 ch, à partir de 26 600 €
Le Peugeot 2008 Hybrid, 145 ch, à partir de 31 550 €
Le Renault Captur Full Hybrid E-Tech, 160 ch, à partir de 30 500 €
La Toyota Yaris Cross 130h, 130 ch, à partir de 31 500 €
|Jaecoo 5 SHS-S Exclusive
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|15 /20
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