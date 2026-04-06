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Jaecoo 5

Essai

Le Jaecoo 5 a-t-il toutes les armes en main pour bouleverser le segment des petits SUV hybrides ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cedric Morancais

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4. Essai Jaecoo 5 - La concurrence, notre bilan, tous les prix

 

Le Jaecoo 5 a-t-il toutes les armes en main pour bouleverser le segment des petits SUV hybrides ?

Un segment encombré

Rien qu’en France, on compte 17 concurrents directs, c’est-à-dire des petits SUV hybrides, à ce Jaecoo 5. Du Citroën C3 Aircross au Renault Captur, en passant par l’Alfa Romeo Junior, le Nissan Juke et la Toyota Yaris Cross, les principales marques sont toutes présentes ici. Aucune, toutefois, n’aligne une offre qui soit aussi puissante et aussi bon marché.

À retenir : une place au soleil lui est réservée

Hormis en matière d’habitabilité, il n’y a pas vraiment de domaine où le Jaecoo 5 surclasse franchement ses rivaux. Mais il n’y en a pas plus dans lequel il marque le pas. L’un de ses plus grandes forces, c’est donc son homogénéité. L’autre étant son rapport prix/équipements sans concurrence. Avec un réseau de distribution digne de ce nom, il devrait donc, sans peine, faire rapidement partie des petits SUV préférés des Français.

Caradisiac a aimé

  • L’espace à bord, généreux

  • L’appétit en carburant, mesuré

  • Les suspensions, confortables

  • Le rapport prix/équipements, incomparable

  • Le coffre, facile à charger

Caradisiac n’a pas aimé

  • La conduite, sans saveur

  • Le châssis, en manque de dynamisme

  • La qualité de fabrication intérieure, à cause de matériaux de facture moyenne

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
1.5 224 SHS-H EXCLUSIVE 120 (wltp) 28 990 €  €
1.5 224 SHS-H SELECT 120 (wltp) 26 990 €  €

 

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