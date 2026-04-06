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Jaecoo 5

Essai

Le Jaecoo 5 a-t-il toutes les armes en main pour bouleverser le segment des petits SUV hybrides ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cedric Morancais

5  

6. La fiche technique du Jaecoo 5 SHS-H

 

Le Jaecoo 5 a-t-il toutes les armes en main pour bouleverser le segment des petits SUV hybrides ?

Les chiffres clés

Jaecoo 5 1.5 224 SHS-H EXCLUSIVE
Généralités  
Finition EXCLUSIVE
Date de commercialisation 01/01/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,38 m
Largeur sans rétros 1,65 m
Empattement 2,62 m
Volume de coffre mini 410 L
Volume de coffre maxi 1 214 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 611 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 499 cm3
Puissance 224 ch
Couple 215 Nm à 2 000 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 1
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 175 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.9 s
Volume du réservoir 51 L
Emissions de CO2 120 g/km (wltp)
Bonus malus max 210
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