En plus du Porsche Cayenne, un Porsche Cayenne Coupé 100 % électrique se prépare !

À Zuffenhausen en Allemagne, Porsche mène d’intenses essais sur ses futurs modèles électriques. Dans la gamme Porsche on connaît déjà le Porsche Macan Electric, et bien entendu la Porsche Taycan, on a déjà vu sur Caradisiac les prototypes des futures Porsche Boxster et Porsche Cayman électriques et aussi le prototype du Cayenne électrique, mais jamais encore sa variante de carrosserie « coupé ».

C’est désormais chose faite, puisque le prototype du Porsche Cayenne Coupé électrique a été surpris par nos chasseurs de scoop. Ce modèle circule encore vêtu d’un camouflage mais l’on découvre déjà des équipements qui semblent définitifs et seront repris sur le modèle de série. Celui-ci n’arrivera pas tout de suite puisque si le Porsche Cayenne « Electric » est prévu pour le début de 2026, le coupé n’arriverait qu’à la mi-2026.

Quatre roues directrices de série

La ligne de toit fuyante fait du Cayenne Coupé Electric le grand frère du nouveau Porsche Macan Electric. Le design est d’ailleurs pratiquement identique avec bien entendu des dimensions plus généreuses pour le Cayenne Coupé. On peut se rendre compte que ce modèle dispose d’un système à quatre roues directrices et aussi d’un becquet mobile à l'arrière (voir la photo d'ouverture de l'article).

Même base mais de plus grosses batteries

Le Cayenne Coupé reprend les éléments techniques du Porsche Macan Electric dont la plate-forme modulaire PPE (Premium Platform Electric) à l’architecture 800 volts. S’il dispose de la même base technique, qui a été allongée pour l’occasion, le Porsche Cayenne Electric (ainsi que le Cayenne Coupé Electric) devrait disposer de batteries de plus grande capacité afin d’en améliorer leur autonomie. Le Porsche Macan Electric étant limité sur ce plan à 641 km, on peut imaginer que le Cayenne dépasse les 700 km d’autonomie.