En quête de cash, Mercedes pourrait vendre 25 succursales

Depuis quelques années maintenant, les projets de métamorphose des grands groupes automobiles pour l'électromobilté s'accumulent. Le problème, c'est que transformer un outil industriel façonné depuis des décennies pour le moteur thermique coûte cher. Très cher. C'est pourquoi de nombreux constructeurs cherchent par tous les moyens de faire rentrer du cash pour investir, et limiter les emprunts parfois conséquents.

Selon le Handlesblatt, Mercedes devrait se séparer d'environ 25 succursales européennes, ce qui concerne tout de même 2800 employés. 3 pays sont concernés : Belgique, Espagne et Grande-Bretagne. Mercedes avait déjà vendu, il y a quelques années, 63 des 158 points de ventes ou distributeurs sur son propre sol. Le constructeur aurait déjà prévu d'assurer le maintien de l'emploi pour les 2800 salariés hypothétiquement concernés par cette session, au moins à moyen terme.

Pour Mercedes, cette vente rapporterait un milliard d'euros, mais permettrait aussi de réduire les frais fixes. Une diminution de la voilure et du nombre de modèles de niche au catalogue voulue par le nouveau patron Ola Kallenius, qui opte pour une politique plus rigoriste. Il faut dire que les marques premium font face à un avenir un peu incertain avec la voiture électrique, entre tentative de maintien de l'emploi, mais aussi de la rentabilité et des dividendes pour les actionnaires.