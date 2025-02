En quoi roulent les Allemands ? En Allemandes, évidemment

2,82 millions de voitures neuves se sont vendues en Allemagne sur l’ensemble de l’année 2024, à comparer au 1,72 million d’automobiles écoulées en France sur la même période. Si les Allemands restent plus nombreux que nous (84,23 millions en 2023 contre 68,17 millions de Français), ils continuent d’acheter davantage de voitures neuves que nous à nombre égal. Et ils restent très patriotes dans leurs achats car, comme le rapporte l’analyste Car Industry Analysis, les dix modèles du haut du classement des meilleures ventes de l’année 2024 proviennent tous de groupes allemands ou de marques allemandes.

La Volkswagen Golf reste la reine d’Allemagne avec 100 217 exemplaires vendus en 2024 devant le T-Roc (75 405 exemplaires) et le Tiguan (52 622). On trouve ensuite la Skoda Octavia (50 819) et sa proche cousine la Volkswagen Passat (47 730). La marque allemande du groupe Stellantis place ensuite deux de ses modèles (l’Opel Astra et la Corsa) et on trouve aussi un modèle premium, la BMW Série 3.

Tesla devant chez les électriques

Notez que du côté des voitures électriques neuves, qui ont régressé de 27,4% en Allemagne en 2024 (380 609 véhicules soit 13,5% du mix total de ventes à comparer aux 17% sur le marché français), c’est le Tesla Model Y qui est arrivé en tête avec 29 896 exemplaires écoulés. Il termine devant le Skoda Enyaq et ses 25 262 exemplaires, les Volkswagen ID.4 et ID.5 (21 611 exemplaires cumulés) , l’ID.3 (20 101 exemplaires), la Cupra Born (16 640), la Volkswagen ID.7 (14 554), l’Audi Q4 (12 871), le BMW iX1 (12 640), la MG4 (12 004) et le Mercedes EQA.