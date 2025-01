Pas moins de 2 359 973 véhicules ont été produits en Espagne sur l’année 2024. Une petite baisse de 3,7% par rapport à 2023 qui n’empêchent pas nos voisins espagnols de compter toujours parmi les plus gros producteurs d’automobiles en Europe, bénéficiant toujours d’une main d’œuvre moins chère qu’en France ou en Allemagne.

Mais justement, en quoi roulent les Espagnols ? En Seat ? Oui, toujours, mais les modèles de la marque ibérique du groupe Volkswagen ne figurent plus en tête du marché local. C’est en effet la Dacia Sandero qui s’y impose sur l’ensemble de l’année 2024 (32 926 exemplaires écoulés), juste devant la Toyota Corolla (22 075 unités) d’après les données récoltées par Car Industry Analysis. La première Seat, l’Ibiza, n’est plus que troisième avec ses 21 997 exemplaires distribués l’année dernière. Elle devance le Hyundai Tucson, la Seat Leon et sa cousine éponyme de chez Cupra, le MG ZS chinois, le Seat Arona, la Renault Clio, le Toyota C-HR et le Kia Sportage.

Les modèles low-cost à la fête

Si on note l’absence du Dacia Duster dans ce top 10, c’est donc comme dans le reste de l’Europe le modèle le moins cher de la gamme Dacia qui s’impose en Espagne. Compte tenu des bonnes ventes du MG ZS thermique là-bas, qui avait d’ailleurs terminé à la première place du classement des ventes sur le mois de décembre 2023, on imagine que les récents MG3 et ZS hybrides sont promis là-bas à un gros succès commercial.