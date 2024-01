Le MG ZS chinois bat tout le monde en Espagne

Faut-il y voir un signe de la montée en puissance des marques chinoises en Europe ? Mg, ce constructeur appartenant depuis le début du siècle au groupe chinois SAIC et en plein développement sur le Vieux Continent, illustre parfaitement la réussite des nouvelles voitures provenant de l’Empire du Milieu qui veulent battre les vielles références de notre marché.

A l’échelle européenne, la marque a réalisé une belle progression ces dernières années grâce à sa MG4 électrique au rapport prix-prestations imbattable chez les compactes. Mais c’est avec un modèle entièrement thermique, le SUV ZS dans sa version essence, que le constructeur vient de prendre la tête du marché automobile espagnol sur le mois de décembre 2023 comme le rapportent les journalistes d’Automotive News. Il s’est vendu à 2 563 exemplaires, battant la Renault Clio (2 360 exemplaires) et la Dacia Sandero (2 289 exemplaires). Il y est bien aidé par son prix de base fixé à seulement 14 690€ (d’après le configurateur espagnol de MG), un prix bien plus bas que son tarif français démarrant à 17 490€.

La MG3 risque de faire mal

Compte tenu de ces résultats et sachant que MG prépare l’arrivée d’un nouveau modèle d’entrée de gamme, tout le monde attend de pied ferme la fameuse MG3 qui se dévoilera à l’occasion du prochain salon de Genève 2024. Cette dernière prendra la forme d’une citadine à petit budget, équipée d’un groupe motopropulseur hybride. Si son prix se situe autour des 15 000€, elle risque de faire très mal à Dacia sur le marché européen. Et même de prendre la tête des ventes en Espagne et dans d’autres marchés du Vieux Continent !