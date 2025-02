En quoi roulent les Portugais ? En voitures françaises, souvent

Il s’est vendu 210 000 voitures neuves au Portugal en 2024, un chiffre qu’il faut évidemment rapporter à celui de la population locale (10,53 millions d’habitants en 2023) mais qui reste assez bas comparativement à chez nous. Et comme on peut le constater dans ces données exposées par le spécialiste Car Industry Analysis, les automobilistes locaux apprécient beaucoup les modèles du groupe Renault et de Stellantis.

Comme en Espagne, c’est la Dacia Sandero qui s’impose comme le modèle neuf le plus vendu de l’année 2024 avec 7 760 unités écoulées. La citadine low-cost roumaine devance le Peugeot 2008, second avec ses 7 520 exemplaires vendus. C’est une Tesla qui monte sur le podium en troisième position, mais pas le Model Y : encore friands de berlines, les Portugais ont préféré la Model 3 (6 764 exemplaires). Derrière on retrouve la Renault Clio, la Peugeot 208, la Citroën C3, le Renault Captur, la Peugeot 308 mais aussi le Dacia Duster et le Nissan Juke.

Le Nissan Juke dans le top 10 !

La présence du Nissan Juke dans ce top 10 a de quoi nous étonner. Depuis ses débuts, la seconde génération du petit crossover japonais se vend nettement moins bien que la précédente en Europe mais les Portugais semblent conserver de l’attrait pour ce modèle dépassé par ses concurrents en matière d’habitabilité. Notons aussi que contrairement à l’Espagne, le MG ZS ne figure pas au Portugal parmi les meilleures ventes du marché.