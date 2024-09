En raison d'une trop faible demande, Fiat n'a d'autre choix que de stopper la production de sa 500 électrique

Le véhicule électrique n’a plus le vent en poupe. De nombreux constructeurs ont vu leurs prévisions à la baisse, mais cette fois-ci les effets se font sentir concrètement.

À partir de mardi 13 septembre, la production de la 500e sera arrêtée pendant une durée d’un mois. Pour Stellantis, « cette mesure est nécessaire en raison du manque actuel de commandes lié aux profondes difficultés rencontrées sur le marché européen ».

Fin août, Caradisiac se faisait l’écho de la forte chute de ses ventes : - 42 % sur les sept premiers mois de l’année 2024. Pour sauver les meubles, Fiat prépare dans l’urgence une déclinaison thermique de sa 500. De même, une version hybride (Ibrida) est aussi en préparation, mais elle n’arrivera pas avant fin 2025, voire début 2026. C’est aussi dans ce cadre que le groupe a investi quelque 100 millions d’euros dans cette usine.

Un deuxième stop

L’usine, capable de produire jusqu’à 80 000 Fiat 500 par an, n’en est pas à son premier arrêt. 1 250 salariés ont été mis au chômage partiel en février dernier pour plusieurs semaines.

La Fiat 500e fait face à plusieurs problèmes. Si la baisse d'intérêt vers les modèles électriques est un fait, l'arrêt des subventions en Allemagne et la tendance générale qui consiste à réduire les incitations à l'achat ne jouent pas en sa faveur. De plus, la 500e débute à 30 400 € et n'offre que 190 km d'autonomie selon le cycle WLTP. Clairement, la concurrence fait mieux...