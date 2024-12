Encore une marque chinoise qui risque de tomber

Sur le papier, Ji Yue avait tout pour réussir. Fruit de l’association entre le géant chinois Baidu et le constructeur automobile Geely, cette marque fondée en 2021 commercialise déjà deux modèles électriques, le SUV 01 et la berline 07. Deux modèles qui arborent un design moderne bien qu’assez générique, avec des caractéristiques techniques classiques (grosses batteries de 100 kWh et motorisations puissantes en option).

Mais ces deux modèles sont très loin de se vendre assez pour le moment en Chine, se limitant à quelques milliers d’unités par mois alors qu’ils devraient atteindre facilement des chiffres à cinq numéros. Et les finances n’iraient pas bien du tout puisque comme le rapportent les journalistes de Reuters, des employés de Ji Yue ont manifesté près du directeur de la marque en réclamant le versement de leurs salaires qui n’avaient pas eu lieu.

Proche de la fin

Geely et Baidu ont déclaré qu’ils assureraient les services d’après-vente et d’entretien des véhicules des clients de Ji Yue et qu’ils aideraient à trouver une solution pour verser les salaires en retard des employés de la marque.

Mais même si Ji Yue vient de démarrer un gros processus de restructuration en abandonnant des projets moins rentables comme celui d’une supercar électrique, la marque n’a plus beaucoup d’espoir en l’avenir. Elle risque ainsi de rejoindre Hiphi, Aiways ou Byton au paradis des marques automobiles électriques chinoises déchues (rappelons tout de même que les deux premières citées ne sont pas encore cliniquement mortes).