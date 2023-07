Enfin une bonne excuse pour visiter le musée Porsche!

Vous cherchiez une bonne raison pour visiter le musée Porsche pour la dix-septième fois ? Et bien la voici : LES ENFANTS !

Cet été, la marque a en effet mitonné un programme spécifiquement destiné aux 5-13 ans. Au programme, des quiz, des puzzles et diverses expérimentations, avec un livret d’activités à remplir.

Leur mission consiste aussi à aider deux personnages fictifs, Tom Targa et Tina Turbo, à mener à bien la leur. Le premier est pilote de course, la seconde ingénieur de développement (il aurait été plus original d’intervertir les rôles, mais bon…).

Pour aider Tom à construire sa voiture de course, sont notamment prévus des jeux et simulations liés au temps de réaction, aux trajectoires, à la vitesse et à l’aérodynamisme. De plus, un focus sur l’origine des noms des modèles Porsche figure au programme.

Pour Tina, les jeux mettent l’accent sur les métiers liés au développement des futures Porsche, sur la chasse au poids et sur les matériaux de demain, avec bien sûr une mise en avant des vertus du recyclage.

Ouverte aux enfants à partir de 5 ans, cette animation (en anglais et en allemand) sera mise en place du 27 juillet au 10 septembre. Attention, il est préférable de s’inscrire en amont sur le site du musée pour être certain de pouvoir y participer (les places restantes sont attribuées le jour même, sans garantie de disponibilité).

Et pendant cette animation d’une heure, les parents peuvent de leur côté partir à la découverte des collections de cette marque mythique qui fête ses 75 ans cette année, anniersaire que l’éminent Serge Bellu a récemment évoqué dans une de ses chroniques.