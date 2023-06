Route de nuit - Porsche : 75 ans en première ligne

Tout au long de l’année 2023, Porsche célèbre son soixante-quinzième anniversaire ou plus précisément la sortie du prototype n° 001 achevé en mai 1948, un spider à moteur central, habillé d’une carrosserie en aluminium reposant sur un châssis tubulaire.

Forcément, le musée de la marque à Zuffenhausen est en première ligne pour fêter dignement l’événement.

Depuis le 9 juin une grande exposition y a été installée pour montrer les principaux modèles qui ont écrit l’histoire de la marque tant à travers les voitures de route qu’à travers les modèles dévolus à la compétition.

Au-delà de ce panorama complet qui rend largement hommage aux hommes qui écrit l’histoire de Porsche, cette nouvelle exposition est une belle occasion pour redécouvrir le musée.

Cet écrin dédié au patrimoine de Porsche a été inauguré en 2009. Le bâtiment a été conçu par le cabinet Delugan Meissl Associated Architects. Il se présente sous la forme d’un parallélépipède, légèrement désaxé par des valeurs d’angle biscornues. Des volumes qui paraîtraient presque classiques si l’ensemble n’était pas bousculé et basculé à 30°, par la poussée de trois puissants pieds, entre lesquels trouve place l’entrée.

Le niveau sol est aussi compliqué de ressauts, de terrassements et d’effets miroir, qui accentuent l’effet de jaillissement. L’entrée cède au monumental, avec une double volée d’escaliers mécaniques.

Depuis octobre 2015, une sculpture à la gloire de la 911, conçue par le sculpteur anglais Gerry Judah- se dresse devant le musée après avoir été dressée à Goodwood.

D’autres événements retraceront l’histoire des « 75 ans de voitures de sport Porsche » : au Musée automobile Petersen de Los Angeles mais également à Grossglockner ou encore au Musée Suisse des Transports à Lucerne. Par ailleurs, l’exposition « Driven by Dreams » sera présentée dans plus de 60 destinations en Europe et aux États-Unis dans un camion « Heritage Truck », spécialement conçu pour célébrer l’anniversaire de la marque.

Pour son anniversaire, Porsche s’est offert un concept car qui évoque la 356. Une bizarrerie pas très heureuse chez un constructeur qui par ailleurs brille par la pertinence de son design contemporain ! À oublier très vite.