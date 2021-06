Enquête exclusive Caradisiac / TomTom : à quelles vitesses roulent - vraiment - les Français ?

Avec la vitesse, c’est simple : il existe des limitations en vigueur sur les routes, et il suffit de s’y plier. Voici du moins pour la théorie, car les choses sont un peu plus complexes en réalité, ainsi que le rappelle le dernier bilan annuel des infractions routières.

Quelques 12,9 millions d’infractions à la vitesse ont été relevées en 2019, dont 95,3% résultaient d’un dépassement de moins de 20 km/h.

Si une petite part des Français prend encore des libertés avec les règles, la masse des automobilistes évolue donc dans les clous, c'est-à-dire sous les allures réglementaires.

Reste à savoir dans quelles tranches de vitesse nous évoluons vraiment, que ce soit sur autoroute, sur route à 90 km/h (sur des tronçons précédemment à 80 km/h), ou en ville dans ces zones à 30 km/h qui commencent à se multiplier.

Flirtons-nous avec les limites ? Avons-nous tendance à les dépasser ? A l’inverse, préférons-nous évoluer dans des zones où nous sommes sûrs de préserver notre précieux capital de points ?

A la veille des grands départs en vacances, qui devraient se traduire par une circulation record sur les routes de France, nous nous sommes donc rapprochés de TomTom, entreprise leader pour tout ce qui concerne les solutions de navigation embarquée. Ses équipes ont puisé dans leurs bases de données pour nous donner des informations - bien sûr parfaitement anonymes - remontant des trajets de millions d’automobilistes.

Des observations sur des millions de kilomètres

« Nous avons noué des partenariats avec l’industrie auto, les constructeurs, ainsi qu’avec les fabricants de téléphones à qui nous fournissons des éléments de cartographie. En retour nous bénéficions des données capturées par les millions d’automobiliste qui utilisent nos systèmes. Nous équipons une voiture sur 5 avec nos technologies, ce qui nous donne un niveau de granularité important et nous permet d’avoir en permanence des données sur le trafic. Nous fournissons à peu près 8 constructeurs sur 10 en termes d’infotrafic », détaille Vincent Martinier, directeur marketing de TomTom pour la France.

Ces données sont corrélées avec les systèmes GPS, ce qui permet d’améliorer en permanence les cartographies et de connaître les vitesses réelles auxquelles les gens roulent. Cela permet aussi d’analyser les évolutions des tendances de conduite au fil des années.

Pour cette enquête, nous avons donc considéré différents tronçons d’autoroutes, de routes nationales récemment repassées à 90 km/h (ce qui nous a permis de mesurer la différence avec les périodes où ces mêmes tronçons étaient limités à 80 km/h), ainsi que dans des rues où l’on roule à 30 km/h maximum. Les périodes considérées sont assez longues, puisque courant du 1er janvier au 1er mai 2021. Les résultats ? Assez surprenants comme vous allez le constater.

Autoroute à 130 km/h - Vitesse moyenne des Français en 2021: 120,6 km/h

On le sait, les Français ne sont pas à un paradoxe près. Tout le monde se souvient de la levée de boucliers l’an dernier quand la convention nationale sur le climat avait évoqué l’idée d’abaisser les autoroutes à 110 km/h.

On avait assisté en retour à l’émergence d’un mouvement d’humeur sur le thème « Touche pas à mon 130 » à peu près unanime en France, et les pouvoirs publics avaient prudemment « oublié » cette proposition. Pour autant, que constate-t-on en réalité ? Tout simplement que nous roulons en moyenne à 120,6 km/h sur les tronçons où les 130 sont autorisés.

C’est ce qu’il ressort de l’analyse de 12 portions (1) très roulantes retenues pour notre étude, d’une longueur de 20 à 30 kilomètres chacune, réparties à travers la France, et sur lesquels les voitures auront parcouru quelques 110 millions de kilomètres entre janvier et mai 2021.

« Sur autoroute ça roule pas mal dans l’ensemble », commente Vincent Martinier. « Sur la période étudiée, on a une vitesse moyenne qui n’a pas bougé entre 2019 et 2021, on roule aux alentours de 120/121 sur des tronçons à 130. La congestion routière et la météo peuvent bien sûr faire varier un peu les vitesses mais rien de spectaculaire. Côté excès de excès de vitesse, sur l’ensemble du tracé, il y a toujours 5% des gens qui vont rouler au-delà de 130, mais cela veut dire que 95% des gens roulent sous les limitations. »

Pour s’en convaincre, il suffit d’ailleurs de caler le régulateur à 137 km/h, allure au-delà de laquelle ne s’applique plus la marge de tolérance des radars. On se fait alors très peu doubler, signe que l’enjeu des hautes vitesses sur autoroute n’en est plus un. Il est bien fini, le temps – pas si lointain – où il était de bon ton de rouler avec l’aiguille de compteur qui pointait vers la boîte à gants.

Routes à 90 km/h - Vitesse moyenne des Français en 2021 : 81,8 km/h

C’était il y a trois ans – presque – jour pour jour. Le 1er juillet 2018, les voies bidirectionnelles sans séparateur central, soit 400 000 km à travers l’Hexagone, avaient vu leur vitesse abaissée de 90 à 80 km/h dans l’objectif louable de sauver « 350 à 400 vies par an », selon les pouvoirs publics.

L’affaire avait fait grand bruit, jusqu’au moment où le gouvernement avait desserré l’étau en autorisant, après deux ans d’expérimentation, les exécutifs départementaux qui le souhaitaient à repasser tout ou partie de leur réseau à 90 km/h.

Pour cette enquête, nous avons donc étudié 22 tronçons de 5 à 15 km répartis à travers le pays* et qui ont vu leur limitation remonter de 80 à 90 km/h. Là, nous avons comparé les données établies entre janvier et mai 2019 à celles récoltées entre janvier et mai 2021. L’étude prend en compte des zones sans ronds-points, sans zones industrielles et où on peut donc évoluer sans difficultés aux vitesses moyennes autorisées.

La vitesse moyenne s'établit à 81,8 km/h en 2021, contre 79,2 km/h en 2019 quand les mêmes routes étaient limitées « 80 km/h ». Parlez d'une hausse !



« Le constat est que la vitesse n’est pas repassée à 89,9 km/h ! Il y a une limite naturelle qui se fait seule. Il y aura toujours un poids lourd, ou quelque obstacle qui régule l’allure. La gain de vitesse est donc extrêmement limité quand on repasse à 90 », observe-t-on chez TomTom. Tout ça pour ça, donc !

Zone urbaine à 30 km/h – Vitesse moyenne des Français : 19 km/h

La limitation à 30 km/h en ville apparaît comme le nouveau Graal des écolos quand ils arrivent au pouvoir. Pour cette enquête, nous avons braqué nos projecteurs sur des zones 30 aussi roulantes que possible situés à Grenoble, Nantes et Lille, pour un total de 8,9 millions de km parcourus entre janvier et mai.

On constate alors que l’on y roule en moyenne à 19 km/h, avec une amplitude qui oscille entre 18,2 km/h à Grenoble et 20,5 km/h à Nantes. Des données qui dépendent de la topographie des lieux (étroitesse des rues, notamment) et des aléas de circulation.

La régulation s’y fait donc « naturellement », indépendamment des limitations en vigueur: 30 ou 50 km/h, cela ne changera clairement pas grand chose.