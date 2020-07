La limitation à 30 km/h dans toutes les villes françaises au coeur des débats

La vitesse en ville va-t-elle être harmonisée à l'échelle nationale ? Après l'épineux passage aux 80 km/h, qui a laissé certains préfets et députés dans une grande exaspération, voilà que se profile le débat des 30 km/h en agglomération. Le gouvernement est en ce moment même réuni autour d'Emmanuel Macron pour débattre sur une partie des 146 propositions de la Convention citoyenne, dont ce fameux passage à 30 km/h. Si le passage aux 110 km/h sur route a été abandonné, cette nouvelle limitation urbaine a toutes les chances de voir le jour.

Une vitesse qui ne plaît pas à tout le monde : le maire de Cognac, Morgan Berger, vient de prendre ses fonctions. Et l'une de ses premières mesures est de geler le projet de son prédécesseur, de passer la ville à 30 km/h. Trop coûteux, selon l'intéressé, puisque le budget serait de 500 000 € pour passer Cognac à 30 : nouveaux panneaux, mobilisation de nouveaux agents de police municipale pour le contrôle de la vitesse...

Le fait est que l'argument écologique n'est pas le seul avancé par la Convention citoyenne pour les 30 km/h : il s'agit aussi d'une mesure sécuritaire, dans des villes françaises où le piéton et le cycliste prennent de plus en plus de place.

Selon nos confrères du JDD, cette mesure des 30 km/h en agglomération pourrait même être une des premières prises par le gouvernement, car facile à mettre en place. Pour les décrets définitifs au Journal Officiel sur ces 146 mesures, il faudra toutefois attendre 2021.