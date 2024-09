Entre le Cupra Formentor et le Terramar, lequel plaira le plus ?

Lancé en 2020 et tout juste restylé, le Cupra Formentor est un gros succès commercial. Rien qu’en 2023, il a trouvé 120 000 clients au total et s’impose largement comme le fer de lance de la gamme Cupra actuellement. Mais il n’est pas le seul SUV de cette gamme : alors que l’Ateca, né Seat et simplement rebadgé chez Cupra, vient de quitter le catalogue, le Terramar arrive. Et si l’heure est plus que jamais à la multiplication des SUV chez tous les constructeurs, ces deux modèles nous paraissent quand même très proches dans le détail.

Certes, le nouveau Terramar revendique des dimensions supérieures et une meilleure habitabilité. Mais avec ses 4,52 mètres de long, il ne prend que 7 centimètres par rapport au Formentor déjà généreux à l’intérieur. Le Terramar offre un volume de coffre à la pointe grâce à sa silhouette plus classique, avec 540 litres en version thermique et 400 litres en variante hybride rechargeable au minimum, contre respectivement 450 et 345 litres pour le Formentor. Mais ce dernier sait déjà se montrer très accueillant aux places arrière.

La même face avant mais un avantage pour le Terramar à l’intérieur

Vous aurez du mal à distinguer le Terramar du Formentor en faisant face aux deux modèles. Le nouveau haut de gamme SUV de Cupra est bien un peu plus haut (1,59 mètre contre 1,51 mètre) et légèrement plus large (1,86 mètre contre 1,83 mètre), mais les deux modèles affichent quasiment la même face avant.

Le Terramar possède en revanche un avantage sur le style de sa place bord de bord, à la fois plus moderne et plus agréable au regard comme au toucher. Côté technologie embarquée, en tout cas, le Formentor se défend bien malgré son âge supérieur.

Le Terramar est plus cher

Le Cupra Terramar se positionne aussi au-dessus du Formentor en termes de prix. Il démarre en effet à 47 500€ avec le petit moteur essence micro-hybride de 150 chevaux à boîte automatique, contre 42 675€ pour le Formentor dans la même finition « V » (soit 4 825€ d'écart). Pour ce prix, le Terramar offre un équipement de série très légèrement supérieur qui ne couvre pas l’écart de prix. Dans la version hybride rechargeable de 272 chevaux en finition VZ, en revanche, cet écart est moins grand : le Formentor VZ 272 s’affiche à 57 135€ contre 59 800€ pour le Terramar VZ 272 (soit 2 665€ d'écart). Avec, là encore, un équipement quasiment similaire.

Bref, même si Cupra ne fait que suivre la tendance du marché en élargissant son offre de SUV, il est assez rare de voir deux modèles aussi proches l’un de l’autre dans la gamme d’un même constructeur. Il nous reste à essayer ce nouveau Terramar (au début du mois prochain) pour juger plus en détail de ses différences par rapport au Formentor, mais la clientèle de Cupra risque bien d’hésiter entre les deux. Celle de Volkswagen aussi puisque le Terramar reste légèrement plus abordable que le Tiguan à version équivalente malgré sa présentation au moins aussi soignée.