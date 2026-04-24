Le MGS9, en étant hybride rechargeable, 7 places et puissant arrive à limiter sa concurrence frontale. Il évite même d’ailleurs de s’opposer directement au Volkswagen Tayron, que nous citons tout de même, car il existe en 7 places, mais pas sa version PHEV. C’est d’ailleurs pareil pour le Skoda Kodiaq : 7 places en hybride, mais 5 places seulement en PHEV. Ils sont de toute façon bien plus chers que ce MG, de 12 000 € minimum, sans être aussi bien équipés.

Le MGS9 affronte surtout des modèles coréens, le Kia Sorento et le Hyundai Santa Fe. Ils lui sont supérieurs en agrément et performances, sont bien équipés, mais coûtent au minimum 18 000 € de plus ! Comment lutter quand le chinois propose en plus des prestations presque équivalentes, voire meilleures sur l’autonomie en 100 % électrique ?

Finalement, le concurrent le plus sérieux du MGS9 est français, c’est le Peugeot 5008. Plus performant malgré son déficit de puissance, un peu plus agréable volant en main, possiblement bien équipé, il n’annonce cependant que 91 km en 100 % électrique. Et puis, malgré un malus au poids moins élevé, il s’affiche toujours bien plus cher que le chinois, surtout si on le met à iso-équipement. Soit en moyenne 6 000 € à 7 000 € de plus.

Ce qu’il faut retenir : il est imbattable

Même s’il présente des points faibles notables, comme des performances loin d’être en rapport de la puissance annoncée, ou un comportement dynamique en retrait, le MGS9 est malgré tout imbattable. Son rapport prix/prestations est à comparer à ce que peut faire Dacia sur les segments de marché où le constructeur roumain est présent. Il en offre beaucoup plus pour le même prix, ou est beaucoup moins cher à prestations équivalentes. Ici, MG fait les deux : il en offre plus, ET est moins cher.

Sincèrement, les prestations offertes pour le prix, en matière d’équipement, d’habitabilité, d’aspects pratiques, d’autonomie électrique, de consommation batterie vide, de confort de roulement, ne sont pas seulement acceptables. Elles sont redoutables. Et la concurrence a du souci à se faire, clairement. D’autant que Mg garantit toujours ses modèles 7 ans et 150 000 km.

À noter aussi que jusqu’au 30 juin, une remise de lancement de 4 000 euros fait encore descendre le prix d’appel à 35 990 €. Nul doute qu’une remise restera négociable ensuite.

Caradisiac a aimé

Le prix imbattable

Le rapport prix prestation redoutable

Le confort de roulement

L’insonorisation

L’habitabilité et la modularité des places arrière

L’autonomie en 100 % électrique conforme à la promesse ou presque

Le niveau d’équipement complet

La garantie 7 ans ou 150 000 km Caradisiac n’a pas aimé Les performances complètement décevantes par rapport à la puissance annoncée

Le gabarit gigantesque qui rend la conduite en ville stressante

Quelques détails de finition et de matériaux plus cheap que le reste

Le système multimédia manquant de réactivité