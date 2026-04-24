Le MGS9 c’est 299 ch, 100 km en électrique et un équipement fou pour 39 990 €. Mais comment fait-il ?
4. Essai MGS9 - La concurrence, notre verdict, tous les prix : il est fort !
Le MGS9, en étant hybride rechargeable, 7 places et puissant arrive à limiter sa concurrence frontale. Il évite même d’ailleurs de s’opposer directement au Volkswagen Tayron, que nous citons tout de même, car il existe en 7 places, mais pas sa version PHEV. C’est d’ailleurs pareil pour le Skoda Kodiaq : 7 places en hybride, mais 5 places seulement en PHEV. Ils sont de toute façon bien plus chers que ce MG, de 12 000 € minimum, sans être aussi bien équipés.
Le MGS9 affronte surtout des modèles coréens, le Kia Sorento et le Hyundai Santa Fe. Ils lui sont supérieurs en agrément et performances, sont bien équipés, mais coûtent au minimum 18 000 € de plus ! Comment lutter quand le chinois propose en plus des prestations presque équivalentes, voire meilleures sur l’autonomie en 100 % électrique ?
Finalement, le concurrent le plus sérieux du MGS9 est français, c’est le Peugeot 5008. Plus performant malgré son déficit de puissance, un peu plus agréable volant en main, possiblement bien équipé, il n’annonce cependant que 91 km en 100 % électrique. Et puis, malgré un malus au poids moins élevé, il s’affiche toujours bien plus cher que le chinois, surtout si on le met à iso-équipement. Soit en moyenne 6 000 € à 7 000 € de plus.
Ce qu’il faut retenir : il est imbattable
Même s’il présente des points faibles notables, comme des performances loin d’être en rapport de la puissance annoncée, ou un comportement dynamique en retrait, le MGS9 est malgré tout imbattable. Son rapport prix/prestations est à comparer à ce que peut faire Dacia sur les segments de marché où le constructeur roumain est présent. Il en offre beaucoup plus pour le même prix, ou est beaucoup moins cher à prestations équivalentes. Ici, MG fait les deux : il en offre plus, ET est moins cher.
Sincèrement, les prestations offertes pour le prix, en matière d’équipement, d’habitabilité, d’aspects pratiques, d’autonomie électrique, de consommation batterie vide, de confort de roulement, ne sont pas seulement acceptables. Elles sont redoutables. Et la concurrence a du souci à se faire, clairement. D’autant que Mg garantit toujours ses modèles 7 ans et 150 000 km.
À noter aussi que jusqu’au 30 juin, une remise de lancement de 4 000 euros fait encore descendre le prix d’appel à 35 990 €. Nul doute qu’une remise restera négociable ensuite.
Caradisiac a aimé
- Le prix imbattable
- Le rapport prix prestation redoutable
- Le confort de roulement
- L’insonorisation
- L’habitabilité et la modularité des places arrière
- L’autonomie en 100 % électrique conforme à la promesse ou presque
- Le niveau d’équipement complet
- La garantie 7 ans ou 150 000 km
Caradisiac n’a pas aimé
- Les performances complètement décevantes par rapport à la puissance annoncée
- Le gabarit gigantesque qui rend la conduite en ville stressante
- Quelques détails de finition et de matériaux plus cheap que le reste
- Le système multimédia manquant de réactivité
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|1.5T PHEV 299 COMFORT
|54 (nedc)
|39 990 €
|€
|1.5T PHEV 299 PREMIUM
|54 (nedc)
|41 990 €
|€
Photos (81)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération