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Mg Mgs9

Essai

Le MGS9 c’est 299 ch, 100 km en électrique et un équipement fou pour 39 990 €. Mais comment fait-il ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Manuel Cailliot

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6. MGS9 PHEV 299 Premium - Les principales caratéristiques techniques

 

Le MGS9 c’est 299 ch, 100 km en électrique et un équipement fou pour 39 990 €. Mais comment fait-il ?

 

Les chiffres clés

Mg Mgs9 1.5T PHEV 299 PREMIUM
Généralités  
Date de commercialisation 20/04/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,98 m
Largeur sans rétros 1,97 m
Hauteur 1,78 m
Empattement 2,91 m
Volume de coffre mini 332 L
Volume de coffre maxi 2 093 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 7
Poids à vide 2 160 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 500 cm3
Puissance 299 ch
Couple 390 Nm
Type de suralimentation Turbocompresseur
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 1
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 200 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9.6 s
Consommation mixte 2.4 Litre / 100 km
Emissions de CO2 54 g/km (nedc)
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