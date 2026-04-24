Le MGS9 c’est 299 ch, 100 km en électrique et un équipement fou pour 39 990 €. Mais comment fait-il ?
6. MGS9 PHEV 299 Premium - Les principales caratéristiques techniques
Les chiffres clés
|Mg Mgs9 1.5T PHEV 299 PREMIUM
|Généralités
|Date de commercialisation
|20/04/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|150 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|84 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,98 m
|Largeur sans rétros
|1,97 m
|Hauteur
|1,78 m
|Empattement
|2,91 m
|Volume de coffre mini
|332 L
|Volume de coffre maxi
|2 093 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|7
|Poids à vide
|2 160 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|7 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|1 500 cm3
|Puissance
|299 ch
|Couple
|390 Nm
|Type de suralimentation
|Turbocompresseur
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|1
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|200 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|9.6 s
|Consommation mixte
|2.4 Litre / 100 km
|Emissions de CO2
|54 g/km (nedc)
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