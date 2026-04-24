Le MGS9 c’est 299 ch, 100 km en électrique et un équipement fou pour 39 990 €. Mais comment fait-il ?
3. L'équipement du MGS9 est particulièrement complet, même en entrée de gamme
La gamme du MGS9 est on ne peut plus simple. Un seul moteur, et deux niveaux de finition : Comfort et Premium. Le premier est facturé à partir de 39 990 €, et le second 41 990 €. Et c'est sans compter une remise de lancement, valable jusqu'au 30 juin, de 4 000 €, qui met l'entrée de gamme à 35 990 €.
Et malgré ces tarifs imbattables, le niveau d'équipement ne souffre d'aucune lacune, au contraire, il est même particulièrement riche ! Ainsi la finition Comfort, en plus des fonctions de sécurité et des aides à la conduite obligatoires aujourd’hui, dispose du double écran numérique de 12,3 pouces, de la navigation, de l’éclairage d’ambiance, des caméras à 360°, d’une climatisation automatique tri-zone, d’un toit panoramique ouvrant ainsi que des sièges électriques, chauffants, de la sélection des modes de conduite, du système V2L qui permet de charger ou d’utiliser des appareils électriques avec l’énergie de la batterie, des jantes alliage de 20 pouces et du hayon électrique. La connectivité Apple CarPlay™ et Android Auto™ sans fil est également de la partie, tandis que l'application mobile iSmart permet de commander à distance la climatisation, le verrouillage des portes, et de contrôler la pression des pneus, le niveau de charge de la batterie, ainsi que de localiser l'auto.
La finition Premium ajoute, contre 2 000 €, les sièges ventilés et massants, le hayon électrique mais avec ouverture main-libre par coup de pied, la recharge par induction, le système audio Bose, les antibrouillards et les rétroviseurs électriques à mémoire. Dans tous les cas on trouve bien sûr de série, les prises USB-C pour recharger ses appareils électroniques, et les 7 places avec banquette coulissante, rabattable, dont les dossier s'inclinent, et 3e rangée avec dossiers inclinables.
Le point techno
Le MGS9 n'est pas le plus technologique des modèles du marché, mais si l'on considère le prix, il dispose tout de même de fonctions assez techno, comme le contrôle à distance de l'auto via le smartphone, Android Auto et Apple Carplay sans fil, les caméras à 360°, une climatisation tri-zone dont une zone réglable depuis l'arrière, et la fonction V2L, qui permet de recharger ou d'utiliser un appareil électrique en se servant de l'énergie contenue dans la batterie.
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