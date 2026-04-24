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Mg Mgs9

Essai

Le MGS9 c’est 299 ch, 100 km en électrique et un équipement fou pour 39 990 €. Mais comment fait-il ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Manuel Cailliot

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5. Le MGS9 est évalué dans sa catégorie : 41 critères analysés et notés

 

Le MGS9 c’est 299 ch, 100 km en électrique et un équipement fou pour 39 990 €. Mais comment fait-il ?

Le MGS9 (299 ch, de 39 990 € à 41 990 €) et évalué dans la catégorie des SUV 7 places hybrides rechargeables, qui comprend notamment :

Le Peugeot 5008 : 225 ch, de 45 190 € à 52 490 €

Le Volkswagen Tayron : 204 à 272 ch, de 59 000 € à 71 600 €

Le Kia Sorento 7 places : 288 ch, de 57 990 € à 67 890 €

Le Hyundai Santa Fe : 288 ch, de 61 050 € à 71 050 €

Le Mazda CX-80 : 327 ch, de 65 300 € à 76 400 €

MGS9 PHEV 299 ch 24,7 kWh Premium
Budget
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
 
Pratique
  • 7.64
  • 7.64
  • 7.64
  • 7.64
  • 7.64
 
Rapport prix/équipements
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Sur la route
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Note globale : 14 /20
Explication des critères de notation
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