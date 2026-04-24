Le MGS9 (299 ch, de 39 990 € à 41 990 €) et évalué dans la catégorie des SUV 7 places hybrides rechargeables, qui comprend notamment :

Le Peugeot 5008 : 225 ch, de 45 190 € à 52 490 €

Le Volkswagen Tayron : 204 à 272 ch, de 59 000 € à 71 600 €

Le Kia Sorento 7 places : 288 ch, de 57 990 € à 67 890 €

Le Hyundai Santa Fe : 288 ch, de 61 050 € à 71 050 €

Le Mazda CX-80 : 327 ch, de 65 300 € à 76 400 €