Le MGS9 c’est 299 ch, 100 km en électrique et un équipement fou pour 39 990 €. Mais comment fait-il ?
5. Le MGS9 est évalué dans sa catégorie : 41 critères analysés et notés
Le MGS9 (299 ch, de 39 990 € à 41 990 €) et évalué dans la catégorie des SUV 7 places hybrides rechargeables, qui comprend notamment :
Le Peugeot 5008 : 225 ch, de 45 190 € à 52 490 €
Le Volkswagen Tayron : 204 à 272 ch, de 59 000 € à 71 600 €
Le Kia Sorento 7 places : 288 ch, de 57 990 € à 67 890 €
Le Hyundai Santa Fe : 288 ch, de 61 050 € à 71 050 €
Le Mazda CX-80 : 327 ch, de 65 300 € à 76 400 €
|MGS9 PHEV 299 ch 24,7 kWh Premium
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Recharge rapide
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte)
|Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Système de récupération d'énergie
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14 /20
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