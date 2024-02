EN BREF Version restylée Berline coupée À partir de 43 700 €

Les constructeurs allemands premiums sont des spécialistes des berlines tricorps : Audi, BMW et Mercedes en possèdent beaucoup dans leur gamme, quel que soit le segment : grande routière, routière, familiale et même compacte. Ils ont même décliné l’exercice en développant des berlines coupées, mêlant cet univers à celui des berlines. Ainsi, chez les compactes et compactes coupés, BMW a sa Série 2 Gran Coupé, Audi son A3 berline et Mercedes en dispose même deux avec sa Classe A berline et la CLA. Beaucoup de concurrents donc, que ce soit en berline classique ou en berline coupée.

dailymotion Essai video - Mercedes CLA restylée (2024) : minimum syndical

La CLA bénéficie désormais d’une remise au goût du jour. Comme souvent, les restyling chez Mercedes sont relativement discrets. C’est encore le cas aujourd’hui de celui de la CLA. Les évolutions sont réduites et concernent de nouveaux boucliers avant et arrière, les projecteurs LED sont de série et ils se dotent d’une signature lumineuse inédite. Toutefois, la principale nouveauté concerne la calandre qui est ornée dorénavant de petites étoiles en référence bien évidemment au logo de la marque.

En termes de mensurations, cette CLA est imposante avec une longueur de 4,69 m, mais il n’en demeure pas moins qu’elle conserve une allure élégante grâce à ses lignes de coupé, qui se matérialise notamment par ses portes sans encadrement.

À l’intérieur, même tendance, on est très loin de la révolution. L’organisation est classique de chez Mercedes avec une double dalle numérique de10,25 pouces pour l’instrumentation pouvant être relayée par un affichage tête haute. L’écran multimédia mesurant 10,25 pouces aussi, accueille pour sa part la dernière génération du système MBUX. Toutefois, l'innovation essentielle réside dans la disparition du pad situé sur la console centrale, remplacé par un rangement. L’écran est désormais uniquement tactile. La présentation est toujours aussi soignée avec des matériaux de plutôt bonne qualité et on retrouve avec plaisir les aérateurs en forme de turbines, qui est l’une des marques de fabrique du constructeur à l’étoile.

Les aspects pratiques ne sont pas le principal point fort de cette CLA. Alors certes, son coffre offre une contenance de 440 litres, mais c’est surtout l’habitabilité arrière qui est restreinte. Pas forcément pour l’espace aux genoux, plus pour la garde au toit limitée à environ 1,75 m. La largeur n’est pas extraordinaire non plus, d’autant plus que la place centrale est difficilement exploitable en raison de sa largeur, de la dureté de l’assise et de la présence du tunnel de transmission.