"Et en marge du Mondial 2022"... Pourquoi cette rubrique ? Parce que les nouveautés sont nombreuses en cette rentrée, et que vous vous attendez certainement à les voir toutes dans notre mini site « Mondial de l’auto » dans lequel vous retrouvez traditionnellement les nouveaux modèles de tous les constructeurs. Or, plusieurs constructeurs ayant choisi de ne pas être présents à cette édition du Mondial de Paris 2022, un certain nombre de nouveautés ne seront pas exposées porte de Versailles à Paris, et notamment celle présentée dans cet article. Afin de vous donner une vision exhaustive et répondre à votre attente, nous avons choisi tout de même de les publier dans le mini-site Caradisiac dédié au Mondial de l’Auto, mais dans une rubrique particulière « Et en marge du Mondial de l’Auto ».

dailymotion Et en marge du Mondial 2022 - Mercedes Classe B restylé, sus au BMW Série 2 (vidéo)

C'est la saison des restylages pour Mercedes : outre la Classe A de quatrième génération, la marque à l'étoile passe le Mercedes Classe B au bistouri après ses quatre années de commercialisation. Il en a sans doute besoin pour résister au tout nouveau BMW Série 2 Active Tourer, dans cette catégorie si particulière des monospaces compacts premium (la seule à résister à l'extinction totale des monospaces). Comme pour la Classe A, les modifications esthétiques sont très discrètes avec des optiques, des boucliers et des jantes légèrement revus mais pas de grosse différence de style.

Même chose à l'intérieur avec une planche de bord et une ambiance quasiment identiques à celles du modèle sortant. Ici, les nouveautés sont plutôt d'ordre technologique avec l'arrivée d'un système MBUX plus sophistiqué. Désormais capable d'apprendre de ses conversations, le logiciel d'intelligence artificielle promet une efficacité en hausse par rapport à celui inauguré en 2018. Comme dans la Classe A, il y aura la possibilité de mettre son doigt sur le système de reconnaissance digitale pour identifier le profil du conducteur. Et un équipement légèrement revu dans le détail. Les commandes de ce système d'infotainement sont aussi accessibles depuis le nouveau volant à 6 branches.

Des moteurs 48 volts ou hybrides rechargeables

Les nouveautés les plus importantes se trouvent sous le capot avec l'électrification totale de la gamme de motorisations du Classe B : tous les moteurs essence et diesel, du B 180 jusqu'au B 250, profitent désormais d'un circuit électronique fonctionnant en 48 volts avec un alterno-démarreur de 10 kW. La solution permet évidemment d'abaisser légèrement les niveaux de consommation et d'émissions de CO2 d'après la norme d'homologation WLTP, même si la progression n'est pas significative (il faudra compter sur un grammage situé entre 135 et 176 g/km selon les versions).

Comme pour la Classe A, la version hybride rechargeable B 250 e progresse un peu en autonomie maximale électrique grâce à de meilleures batteries (entre 72 et 80 kilomètres 100% électrique selon la finition). Mercedes France nous précise que les versions essence 220 et 250 ne seront pas commercialisées chez nous, de même que le 220d.