Et si les voitures connectées vous dénonçaient à la police ?

Lidar, radar, capteur, caméra, nos voitures fourmillent de plus en plus de technologies visant à surveiller leur environnement. Ces nouveaux équipements ont semble-t-il donné une idée à Ford.

Elle est simple, mais il fallait y penser. La marque a breveté aux États-Unis un moyen permettant à ses voitures de signaler à la police les conducteurs en excès de vitesse.

Si un véhicule détecte, lors d’un dépassement par exemple, qu’une autre voiture roule au-dessus de la limitation de vitesse, elle pourrait utiliser ses caméras pour prendre un cliché avec l’immatriculation.

Un rapport contenant la photo (avec bien sûr la plaque minéralogique) et la vitesse serait ainsi directement envoyé par Wi-Fi aux autorités compétentes. Ford indique ainsi que cela faciliterait le travail des policiers et va même plus loin en évoquant que ce travail pourrait être délégué à des voitures autonomes. Si cette technologie entre en application aux États-Unis, elle viserait les véhicules des autorités.

Des mouchards omniprésents ?

Il serait toutefois plus inquiétant que ce système soit présent sur la voiture de Monsieur Tout-le-monde. Dans ce cas, n’importe quelle voiture que vous croiseriez pourrait vous "flasher" en toute discrétion. Si cette technologie semble relativement facile à mettre en place, il reste toutefois à savoir dans quel cadre juridique pourrait s’inscrire un tel système.

Nous pouvons supposer que cette méthode, visant certainement à renforcer la sécurité routière, n’arrivera pas de sitôt. Seulement, la réalité dépasse parfois la fiction.