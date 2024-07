Faites remplacer lest airbags de votre Citroën directement à domicile

Depuis mai dernier, le service après-vente de Stellantis est en ébullition. Il faut dire qu’avec 241 000 exemplaires rappelés en France (681 000 au niveau mondial), le groupe a du pain sur la planche.

Il doit aussi faire face à la grogne légitime des utilisateurs. Après une lettre de mise en demeure adressée par l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, une plainte contre X a été déposée.

De son côté, Stellantis indique avoir remplacé 43 000 airbags sur ses C3 et DS 3 et que 24 000 autres sont en cours. Seulement, le rappel stipule clairement que le groupe « demande de cesser immédiatement de conduire votre voiture ». Dans ce cas, comment se rendre au garage ?

Une opération rapide

C’est notamment pour cette raison qu’un service de remplacement à domicile est proposé depuis mi-juillet. La semaine dernière, 125 airbags ont été remplacés et la cadence est amenée à augmenter.

L’opération "Réparations à domicile" a débuté à Marseille pour s’étendre à la moitié sud de la France puis dans d’autres régions métropolitaines à partir du début août. Les techniciens sont capables de remplacer jusqu’à dix airbags par jour, une intervention qui nécessite une demi-heure par véhicule.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Afin de savoir si votre véhicule est concerné par ce rappel, vous pouvez vous rendre sur le site internet dédié et saisir son numéro d’identification. À ce jour, 80 000 propriétaires n’ont pas répondu et 20 000 clients doivent être recontactés. Pour le patron de Citroën, Thierry Koskas, c'est une « opération d’une ampleur exceptionnelle » et il espère que « la plus grande partie de l’opération de rappel sera terminée d’ici la fin de l’année ».