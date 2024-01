Faut-il autoriser les voiturettes électriques à prendre l'autoroute ?

Depuis quelques années, la catégorie des quadricycles a connu une forte croissance. Alors qu’elle se limitait au Renault Twizy chez nous au début des années 2010, elle comprend désormais certains modèles devenus incontournables comme la Citroën Ami. Permettant de transporter deux personnes en milieu urbain sur des distances de moins de 100 kilomètres, ces véhicules sont quotidiennement utilisés par une clientèle généralement citadine. Mais qu’il s’agisse de quadricycles légers limités à 45 km/h (comme la Citroën Ami, la Fiat Topolino ou le Renault Twizy dans sa version 45) ou de quadricycles lourds limités à 90 km/h et nécessitant un vrai permis de conduire (Renault Twizy 80, Microlino, Mobilize Duo…), ces engins n’ont pas le droit légalement d’emprunter les voies rapides.

C’est précisément ce que veut changer la députée Olga Givernet du groupe Renaissance. Interrogée par les journalistes de Challenge, elle vient de déposer un projet de loi visant à autoriser l’accès aux voies rapides pour les quadricycles lourds. Une telle mesure ne paraît pas ubuesque puisque ces modèles peuvent toucher les 90 km/h (comme j’avais personnellement pu l’expérimenter au volant d’une Renault Twizy 80 il y a une dizaine d’années), même s’ils seraient condamnés à la voie de droite au milieu des poids lourds.

Remplacer de vraies voitures par des quadricycles lourds

L’idée du projet de loi serait de remplacer de vraies voitures par ces quadricycles lourds électriques pour ceux qui ne parcourent jamais de longues distances mais ont besoin d’un accès aux voies périurbaines. Précisons tout de même que ces quadricycles lourds coûtent quand même assez cher en valeur absolue : au début de l’année 2022, un Renault Twizy 80 coûtait 11 825€ au minimum. Dans sa version de base, la jolie Microlino démarre à 17 990€ et peut dépasser les 22 000€ en finition haute. La Xev Yoyo, de son côté, demande plus de 15 000€ en version de base. Ces quadricycles lourds, rarement capables de dépasser les 100 kilomètres en conditions réelles, peuvent hélas coûter plus cher que de vraies voitures ! Ils ont heureusement droit à un bonus écologique de 900€, mais cela ne suffit pas à les rendre particulièrement attractifs sur le plan financier.