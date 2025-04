Faut-il monter des pneus spécifiques sur un camping-car ?

Michelin Camping, Continental Vanco Camper, Pirelli Carrier Camper : les gommes spécifiques aux maisons roulantes se multiplient chez les manufacturiers à des tarifs qui, tous, frôlent les 150 euros l’unité. Mais en quoi sont-ils spécifiques, alors que d’autres montes, réservées aux utilitaires coûtent parfois moitié moins ?

Les fabricants de pneus expliquent qu’il est important de chausser son fourgon aménagé, ou son camping-car, de ces caoutchoucs particuliers, étant donné le poids de l’engin, charge de mobilier. Or, les utilitaires, et donc leurs pneus, sont eux aussi, conçus pour supporter un poids conséquent, dans la limite de la charge prévue par le constructeur évidemment. Une donnée qu'il convient de bien vérifier lorsque l’on choisit ses gommes. D’ailleurs nombre de camping-cars neufs sont munis de gommes de camionnettes, puisque ces porteurs sont fournis tout équipés pas le constructeur et servent de base aux aménageurs.

Utilitaires et camping-cars même combat

Il n’y aurait donc aucune raison pour craquer pour des pneus spécifiques en deuxième monte ? De fait, un seul argument peut pousser un camping-cariste à opter pour de tels modèles. Car les maisons roulantes roulent moins souvent que les camionnettes prévues, par essence, pour un usage quotidien et professionnel, alors que les fourgons ou camping-cars sont destinés aux seuls week-ends et vacances. Quant aux vans aménagés, prévus à la fois à un usage quotidien et de loisirs, ils n’ont nullement besoin de ces montes spécifiques.

Des gestes simples pour éviter des pneus trop chers

Restent tous les autres, les gros fourgons, ou énormes camping-cars, qui ne bougent qu’en de rares occasions. Ces engins subissent des déformations au niveau de leurs pneumatiques, une usure qui s’opère sur une partie du pneu seulement et qui est liée à leur stationnement prolongé pendant une longue période.

Un inconvénient que connaissent également les propriétaires de voitures de collection qui, elles aussi, roulent peu. Pourtant, si certains rares collectionneurs retirent purement et simplement les roues quand leurs autos ne roulent pas pendant un certain temps, ou les hissent sur un pont, la plupart d’entre eux se contentent de les surgonfler le temps de leur stationnement prolongé, et déplacent leur auto de quelques dizaines de centimètres de temps à autre, pour que la surface au sol ne soit pas identique pendant des semaines. Des gestes simples qui sont possibles pour une auto comme pour un camping-car et peuvent éviter le prix élevé des pneus spécifiques.