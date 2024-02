Fermeture de la succursale parisienne de Stellantis : les clients montent au créneau

Elle ne fêtera vraisemblablement pas son centenaire. Car Stellantis en aurait décidé ainsi, même si rien n’est officiel. La très historique succursale du groupe, qui distribue DS, Citroën et Peugeot, est située au 146 boulevard de Grenelle dans le 15e arrondissement parisien et ne devrait pas finir l’année. Du moins selon sa centaine de salariés. Fermer des succursales semble un sport à la mode chez les constructeurs nationaux car, au contraire des concessions, détenues par des entrepreneurs indépendants, les premiers sont la propriété des marques qui en assument les charges.

Une externalisation en vogue par ces temps de rentabilisation forcenée. Pourtant, en ce qui concerne Stellantis & You, le nom de ce garage aujourd’hui, rien n’est prévu en ce sens, et le show room comme les ateliers seraient tout simplement voués à la fermeture. Mais lorsque l’on parle de problème de rentabilité, Yves Romestan s’étouffe. « C’est le premier lieu de ventes Ds en France, et, en ce qui concerne Peugeot, il est leader en île de France ».

"Les clients ne sont jamais consultés. ce sont pourtant eux qui apportent le chiffre d'affaires"

Ce chef d’entreprise s’est associé à d’autres clients de la maison. Ensemble, ils se sont fendus d’une lettre ouverte à Carlos Tavares lui-même pour lui demander de renoncer à cette fermeture. Une première étonnante. « L’étonnement, c’est que les clients ne sont absolument jamais consultés dans une telle décision. Pourtant, ce sont eux qui apportent du chiffre d’affaires à une société. Pour ma part, j’ai acheté et entretenu une cinquantaine d’autos ici, pour moi et mon entreprise ».

Mais pourquoi en passer par une formule de lettre ouverte ? « Car, visiblement, les cadres dirigeants de Stellantis ne sont même pas au courant de cette opération ». Les salariés du boulevard de Grenelle en revanche le sont et craignent de devoir aller travailler dans les succursales de Malakoff, Nanterre ou Boulogne dans la proche couronne parisienne.

Des salariés dont certains menacent de passer à la concurrence, comme les clients le font aussi.

Mais au-delà de ces aspects purement pratiques et financiers, même si ce dernier point reste discutable, l’enseigne du boulevard de Grenelle revêt un aspect historique et symbolique. Car c’est à cette adresse que, dans les années 20, Emile Darl’Mat a ouvert son garage. Et aujourd’hui encore, les Parisiens ne vont pas réviser leur voiture chez Stellantis & You, mais bel et bien chez Darl’Mat. La force de l'histoire.

L’homme, pilote et carrossier a conçu des Peugeot pour la course, notamment pour les 24 h du Mans. C’est lui aussi qui a inventé le concept de coupé – cabriolet adapté notamment sur des Peugeot 402 en 1935. Un concept que le Lion adoptera 65 ans plus tard pour sa 206 CC, en rendant force hommage à son ancêtre, avant de racheter l’enseigne dans les années 80.

Mais aujourd’hui, l’hommage n’est plus de mise, et Stellantis entendrait se priver du fleuron. La faute à la diminution de Parisiens automobilistes (ils ne seraient plus que 34% à posséder une voiture) ? Une baisse qui ne devrait pas empêcher le groupe de tenir compte de son histoire d’hier pour susciter l’envie des clients d’aujourd’hui, même s’ils viennent d’au-delà du périf.

Comme le dit la lettre ouverte et la pétition en ligne qui rassemble déjà plus de 300 signatures, une telle fermeture, dans le cadre d’une entreprise qui génère 18,6 milliards d'euros de bénéfice semble « absurde ». Mais l’opération serait peut-être aussi contre productive, puisque non seulement Darl’mat est rentable (Stellantis est propriétaire des locaux) mais la succursale a, de plus, une force de symbole et d’image qui rejaillit sur les marques et les produits du groupe. Même si une image est difficile à quantifier financièrement.