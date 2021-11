Ferrari confirme un nouveau modèle unique "Icona"

En 2018, Ferrari, toujours en pleine croissance des ventes, décide de lancer une nouvelle gamme d'autos encore plus exclusives que les modèles les plus chers du catalogue. Le département "Icona" est né, et les premières créations ne tardent pas, puisque le cheval cabré dévoile les Monza SP1 et SP2. Tout comme Lamborghini, McLaren et d'autres, Ferrari a bien compris le potentiel commercial énorme de ces modèles développés sur des bases existantes, mais avec des carrosseries inédites. La base étant déjà disponible, Ferrari travaille ensuite principalement sur le design et facture ces autos à prix d'or.

Lors de la conférence avec les investisseurs, le nouveau PDG de Ferrari, Benedetto Vigna, a confirmé qu'un nouveau modèle de la gamme "Icona" allait prochainement voir le jour. Les prototypes surpris autour de Maranello montrent une auto semblant s'inspirer de la 330 P4, qui avait fait la pluie et le beau temps pour Ferrari en compétition dans les années 60. Rappelons tout de même que le constructeur a déjà produit un exemplaire unique de P4/5 "moderne" pour le richissime James Glickenhaus. Cette fois, cette nouvelle Icona devrait être produite en plus grande quantité, mais toujours à un tarif dépassant aisément le million d'euros.