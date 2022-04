Ferrari rappelle plus de 2 000 voitures en Chine

C’est en novembre dernier que les premiers doutes sur la sécurité des freins de plusieurs modèles Ferrari commercialisés en Chine entre 2010 et 2019 ont commencé à faire surface.

Près de six mois plus tard, le couperet vient de tomber, avec l’annonce par le régulateur chinois des marchés du rappel de 2 222 voitures Ferrari pour cause de risque de fuite du liquide de frein. Un problème identifié par Ferrari et Bosch, le fournisseur, au niveau d’un bouchon sur le réservoir de liquide de frein qui pourrait ne pas s’évacuer correctement.

Sont concernées les Ferrari 458 Italia, 458 Speciale, 458 Speciale A, 458 Spider, 488 GTB et 488 Spider.

La marque italienne, qui a vu son action en Bourse perdre 3 points suite à cette annonce, n’a pas tardé à réagir : « La sécurité et le bien-être de nos clients sont notre priorité. Nous opérons selon des directives strictes en matière de sécurité pour garantir que les bons systèmes et procédures sont en place à tout moment. »

Le rappel, qui sera effectif dès le 30 mai prochain en Chine, fait suite à celui annoncé par Ferrari il y a quelques semaines sur le marché américain, et qui concernait déjà ce problème de risque de fuite de liquide de frein.