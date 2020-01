Festival Automobile International : les stars du style s’exposent à Paris (reportage vidéo)

Si vous avez circulé à Paris ces derniers jours, vous avez forcément vu les affiches de promotion pour le 35ème Festival Automobile International, qui se tient du mercredi 29 janvier au dimanche 2 février place Vauban, aux Invalides. Comme chaque année, cet événement, qui avait attiré près de 35 000 visiteurs l’an dernier et se veut une sorte de Fashion Week de l’automobile, permet au grand public de découvrir er d’approcher certains des plus beaux concept-cars et modèles de série présentés dans les mois qui ont précédé.

Parmi ceux-ci, citons notamment la tonitruante Lamborghini V12 Vision Gran Turismo, maquette à l’échelle 1 d’un véhicule créé pour un célèbre jeu vidéo, et qui justifie à lui seul la visite. Evoquons aussi l’étonnant Citroën 19_19 Concept, l’Alfa Romeo Tonale qui laisse entrevoir les lignes d’un futur SUV Compact, l’époustouflante Bentley EXP 100 GT (première européenne), ou bien encore les Opel GT X (inspirée de la célèbre Manta) et autres Aston Martin DBS Superleggera. Sans oublier l’incroyable Bugatti La Voiture Noire, modèle de très petite série puisque fabriqué à… 1 exemplaire et facturé la bagatelle de 15 millions d’euros, ce qui en fait la voiture la plus chère au monde.

A cette liste non exhaustive s’ajouteront des rétrospectives Alpine – qui présente une étonnante A110 Sports X, exercice de style qui annonce l’arrivée probable d’un crossover dans la gamme, et Land Rover (le dernier Defender de la partie, aux côtés d’un des tous premiers modèles produits), la Ferrari F8 Tributo, la Jaguar F-Type restylée (en première française) ainsi que des expositions thématiques autour du design ou de l’horlogerie.

Par ailleurs, sera exposée la BMW Série 2 Gran Turismo tout juste auréolée du titre de « Plus belle voiture de l’année », devant les Peugeot e-208 et Mazda 3.

La vidéo accompagnant cet article, réalisée avec le concours de l’excellent Sege Bellu, journaliste et historien unanimement reconnu dans le monde de l’automobile, vous permet de découvrir les principales stars de ce salon qui s’impose comme un incontournable au cœur de l’hiver, quelques jours avant la tenue du salon Rétromobile dont Caradisiac est l’un des partenaires.