Fiat 500 électrique : bientôt une quatre portes

Encore un peu de patience. Dévoilée en mars, la toute nouvelle 500 électrique doit rejoindre les concessions Fiat avant Noël (en attendant, on peut la voir dans des boutiques éphémères à Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et en banlieue parisienne). D'ici la commercialisation, Fiat aura sûrement dévoilé une nouvelle version de cette 500, après le cabriolet et la berline 3 portes : une 500 à 4 portes.

Alors non, ce ne sera pas un modèle façon berline à coffre ! La 500 à 3 portes va gagner un ouvrant en plus. Il sera situé du côté du passager et ce sera un accès comme sur l'ancienne Mini Clubman : une mini porte à ouverture antagoniste, qui peut se déployer si la porte du passager est ouverte. Cet accès facilitera ainsi l'accès à la banquette arrière. Ce sera notamment pratique pour les parents qui doivent installer un enfant dans un siège auto à l'arrière.

Cette 500 sera donc une "3+1" portes. D'ailleurs, elle pourrait se nommer Trepiuno (trois plus un en italien). Et c'était le nom utilisé pour le concept-car qui a annoncé le retour de la 500 en 2004. Toutefois, à l'époque, cela renvoyait à l'aménagement intérieur, avec un habitacle pensé pour accueillir confortablement trois adultes plus un passager en dépannage.

Contrairement à l'ancienne Mini Clubman, la 500 Trepiuno de 2020 ne devrait pas s'allonger par rapport à la 3 portes. Il avait pourtant été question du retour de la Giardiniera, un mini-break, évoqué officiellement par Fiat il y a quelques années. Peut-être est-ce encore dans les cartons pour la suite.