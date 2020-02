Fiat Panda City Cross hybride : prix dès 13 990 €

En même temps que la 500, la Panda devient hybride. Logique, les deux petites de Fiat partagent le même bloc, un nouveau 1.0 essence de 70 ch, qui va pousser vers la sortie l'ancien 1.2 de 69 ch. Ce moteur trois cylindres est hybride… mais l'hybridation est légère.

Il y a un petit moteur électrique de type BSG (alterno-démarreur) alimenté par une batterie auxiliaire au lithium de 12V et relié mécaniquement au moteur à combustion par une courroie spécifique. Le BSG permet d'avoir un surcroît de puissance à l'accélération, de recharger la batterie lors des freinages et de couper plus souvent le bloc thermique (dès qu'on est sous 30 km/h).

Selon Fiat, par rapport à l'ancien 1.2, la consommation peut baisser jusqu'à 20 %. Le système permet surtout, pour un coût raisonnable, de faire baisser les rejets de CO2. Et chez Fiat, chaque gramme en moins est très précieux, car l'italien s'attend à être fortement pénalisé par les amendes européennes visant les marques trop polluantes. Cette Panda est annoncée à 89 g/km de CO2 en norme NEDC corrélé. Le 1.2 était à 130 g/km !

Ce moteur, associé à une boîte manuelle 6 rapports, sera dans un premier temps proposé avec la version City Cross. C'est la Panda au look aventurier, avec de grosses protections en plastique brut, mais sans la transmission intégrale. Le prix de base de la gamme classique est de 14 490 €. C'est 14 990 € en City Cross Plus, et 15 990 € avec la série spéciale chic Trussardi. L'écart de prix avec l'ancien 1.2 est de 1 000 €.

Cette variante hybride est aussi l'occasion de proposer une nouvelle série spéciale d'entrée de gamme, l'Elysia. Avec elle, le prix est de 13 990 €.