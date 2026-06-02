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Ds N°4

Essai

La DS N°4 Plug-In grimpe à 240 chevaux et coûte le prix d'une Allemande

Dans Ecologie / Electrique / Voitures hybrides rechargeables

Cédric Pinatel

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5. Fiche technique de la DS N°4 Plug-In 240

 

La DS N°4 Plug-In grimpe à 240 chevaux et coûte le prix d'une Allemande

Les chiffres clés

Ds N°4 1.6 PLUG-IN HYBRIDE 240 ETOILE - CUIR NAPPA
Généralités  
Finition ETOILE - CUIR NAPPA
Date de commercialisation 01/02/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,40 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,47 m
Empattement 2,67 m
Volume de coffre mini 360 L
Volume de coffre maxi 1 190 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 693 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 10 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 598 cm3
Puissance 240 ch
Couple cumulé 250 Nm à 1 750 trs/min
Autonomie en électrique combinée 82 km
Capacité batterie 17,20 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 233 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.4 s
Volume du réservoir 42 L
Emissions de CO2 60 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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