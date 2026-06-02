De base en finition Pallas, la DS N°4 Plug-In embarque déjà tous les équipements technologiques qu’on est en droit d’exiger sur une compacte à la vocation premium : le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction « stop & go », la caméra de recul et les capteurs avant ou encore la climatisation automatique bi-zone. L’auto possède par ailleurs des vitres latérales avant « feuilletées acoustiques » et des jantes en alliage de 19 pouces.

Il faut en revanche passer par les options pour ajouter une capacité de charge des batteries à 7,4 kW de puissance maximale au lieu de 3,7 kW (500€), le toit ouvrant électrique (1 100€) ou le hayon de coffre piloté électriquement (500€). Et si vous ne voulez pas vous contenter de la sellerie en tissu de série, rallonger de 4 300€ pour obtenir l’Alcantara avec la finition Etoile ou même 7 300€ pour le Cuir Nappa (toujours au niveau de finition Etoile). Ce qui amène l’addition finale très haut…