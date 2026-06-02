2. Si vous voulez du beau cuir dans la DS N°4 Plug-In, c'est plus cher
De base en finition Pallas, la DS N°4 Plug-In embarque déjà tous les équipements technologiques qu’on est en droit d’exiger sur une compacte à la vocation premium : le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction « stop & go », la caméra de recul et les capteurs avant ou encore la climatisation automatique bi-zone. L’auto possède par ailleurs des vitres latérales avant « feuilletées acoustiques » et des jantes en alliage de 19 pouces.
Il faut en revanche passer par les options pour ajouter une capacité de charge des batteries à 7,4 kW de puissance maximale au lieu de 3,7 kW (500€), le toit ouvrant électrique (1 100€) ou le hayon de coffre piloté électriquement (500€). Et si vous ne voulez pas vous contenter de la sellerie en tissu de série, rallonger de 4 300€ pour obtenir l’Alcantara avec la finition Etoile ou même 7 300€ pour le Cuir Nappa (toujours au niveau de finition Etoile). Ce qui amène l’addition finale très haut…
Equipements et options
Version : 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 225 ETOILE - CUIR NAPPA EAT8
Equipements de sécurité
Fixations ISOFIX aux places latérales AR
Airbags frontaux (passager déconnectable), latéraux AV, rideaux aux places AV/AR et central
Allumage automatique des feux
Contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec antipatinage des roues (ASR)
ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et Aide au Freinage d'Urgence (AFU)
Alerte de franchissement involontaire de ligne
SOS & Assistance
Accès et Démarrage mains libres Proximity
Contrôle de la traction (TCS)
Feux AR Full LED effet 3D avec traitement écailles
Equipements de confort
Volant réglable en hauteur et profondeur
Radio numérique terrestre (DAB)
Lunette AR chauffante
Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre
Coques de rétroviseurs extérieurs noir brillant
Palettes au volant
Eclairage de boîte à gants, d'accoudoir central AV et de coffre à LED
Banquette AR 2/3 - 1/3 avec 3 appuie-tête
Banquette AR avec trappe à skis
Frein de stationnement électrique automatique
Essuie-vitre AV à déclenchement et cadencement automatiques
Aide au stationnement AV et AR et Caméra de recul
Accoudoir central AR avec trappe à ski et 2 porte-gobelets
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement
Volant chauffant
Essuie-vitre AR
Limiteur / Régulateur de vitesse
Régulateur de vitesse adaptatif et Pack Détection trafic AR
Accoudoir central AV
Climatisation automatique bizone
Console centrale avec rangement fermé
Lève-vitres AV et AR électriques, séquentiels et antipincement
Sièges AV avec mousse haute densité
Vitres AR et lunette AR surteintées
Ecran tactile capacitif 10" HD
Direction assistée
Verrouillage centralisée
Vitres latérales AV et AR feuilletées acoustiques
Lecheurs de vitres latérales Noir brillant avec coulisses chromés
Pack sièges électriques avec sièges AV chauffants
Esthétique / Carrosserie
Banquette AR avec trappe à skis
Jantes alliage 19" LIMA
Accoudoir central AR avec trappe à ski et 2 porte-gobelets
Autres équipements
Pédalier en aluminium
Condamnation automatique des portes et du coffre en roulant
Freinage multi-collision
Reconnaissance étendue des panneaux de circulation
Kit anti-crevaison
Surtapis AV/AR
Vérins d'ouverture et de maintien du capot moteur
Détection de sous-gonflage
Centre de roue Noir
DS Wings noir brillant
Avertisseur de risque de collision
Surveillance d'angles morts longue distance
Cabochons d'écrous de roue noir brillant
Freinage d'urgence automatique piloté par caméra et radar
Pare-brise teinté acoustique
Grille de calandre noir brillant avec pampilles chromées
Eclairage de cave à pieds à LED
Chargeur embarqué monophasé de 3,7 kW
Câble de recharge mode 2 standard 1,8 kW (10 A)
DS AIR (Aérateurs centraux invisibles avec sabre chrome)
Jonc de volet chromé
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables éclairés à LED
Prises 12 V
Prises USB
Capot actif
Poignées extérieures affleurantes chromées
Clean Cabin avec Air Quality System
DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY
Préconditionnement thermique de l'habitacle programmable par smartphone
Anneaux d'arrimage dans le coffre (x4)
DS MATRIX LED VISION
Sécurité Enfants
Plafonnier I-Dome tactile
Enjoliveurs de bas de porte noirs avec insert chromé
Monogramme DS chromé sur l'enjoliveur de custode latéral
Eclairage d'ambiance à LED
Antenne "aileron de requin"
Chargeur sans fil pour smartphone
DS IRIS SYSTEM
Mirror Screen sans fil via Wifi
Seuil de portes AV
Badge de capot ETOILE
Pack Connect PLUS pour 3 ans
Contrôle de la presion des pneus
Boîte à gants floquée du logo "Etoile"
Combiné numérique 10"
DS E-TOGGLE
Pare-chocs avec sabots AV et AR en aluminium
Teinte Caisse metalisée
Intérieur Cuir Nappa Brun Criollo confection Bracelet
Boîte de vitesse automatique séquentielle 7 vitesse
Options disponibles
-
Jantes alliage 19" MINNEAPOLIS:
400 €
-
Chargeur embarqué monophasé de 7,4 kW et câble mode 3:
500 €
-
Attelage demontable sans outils et faisceau 13 voies:
950 €
-
Jantes alliage 20" SYDNEY:
900 €
-
Jantes alliage 19" LIMA avec pneus 3PMSF:
200 €
-
Jantes alliage 19" SEVILLA:
400 €
-
Teinte Caisse metallisée:
990 €
-
Toit Noir Perla Nera:
400 €
-
Teinte Caisse metalisée:
1200 €
-
Teinte Caisse metallisée:
1100 €
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