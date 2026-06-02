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Ds N°4

Essai

La DS N°4 Plug-In grimpe à 240 chevaux et coûte le prix d'une Allemande

Dans Ecologie / Electrique / Voitures hybrides rechargeables

Cédric Pinatel

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2. Si vous voulez du beau cuir dans la DS N°4 Plug-In, c'est plus cher

 

Voilà à quoi ressemble une DS N°4 Plug-in en finition Pallas de base, sans options
Voilà à quoi ressemble une DS N°4 Plug-in en finition Pallas de base, sans options

De base en finition Pallas, la DS N°4 Plug-In embarque déjà tous les équipements technologiques qu’on est en droit d’exiger sur une compacte à la vocation premium : le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction « stop & go », la caméra de recul et les capteurs avant ou encore la climatisation automatique bi-zone. L’auto possède par ailleurs des vitres latérales avant « feuilletées acoustiques » et des jantes en alliage de 19 pouces.

Il faut en revanche passer par les options pour ajouter une capacité de charge des batteries à 7,4 kW de puissance maximale au lieu de 3,7 kW (500€), le toit ouvrant électrique (1 100€) ou le hayon de coffre piloté électriquement (500€). Et si vous ne voulez pas vous contenter de la sellerie en tissu de série, rallonger de 4 300€ pour obtenir l’Alcantara avec la finition Etoile ou même 7 300€ pour le Cuir Nappa (toujours au niveau de finition Etoile). Ce qui amène l’addition finale très haut…

Equipements et options

Version : 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 225 ETOILE - CUIR NAPPA EAT8

Equipements de sécurité

  • Fixations ISOFIX aux places latérales AR

  • Airbags frontaux (passager déconnectable), latéraux AV, rideaux aux places AV/AR et central

  • Allumage automatique des feux

  • Contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec antipatinage des roues (ASR)

  • ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et Aide au Freinage d&#039;Urgence (AFU)

  • Alerte de franchissement involontaire de ligne

  • SOS &amp; Assistance

  • Accès et Démarrage mains libres Proximity

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Feux AR Full LED effet 3D avec traitement écailles

Equipements de confort

  • Volant réglable en hauteur et profondeur

  • Radio numérique terrestre (DAB)

  • Lunette AR chauffante

  • Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre

  • Coques de rétroviseurs extérieurs noir brillant

  • Palettes au volant

  • Eclairage de boîte à gants, d&#039;accoudoir central AV et de coffre à LED

  • Banquette AR 2/3 - 1/3 avec 3 appuie-tête

  • Banquette AR avec trappe à skis

  • Frein de stationnement électrique automatique

  • Essuie-vitre AV à déclenchement et cadencement automatiques

  • Aide au stationnement AV et AR et Caméra de recul

  • Accoudoir central AR avec trappe à ski et 2 porte-gobelets

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement

  • Volant chauffant

  • Essuie-vitre AR

  • Limiteur / Régulateur de vitesse

  • Régulateur de vitesse adaptatif et Pack Détection trafic AR

  • Accoudoir central AV

  • Climatisation automatique bizone

  • Console centrale avec rangement fermé

  • Lève-vitres AV et AR électriques, séquentiels et antipincement

  • Sièges AV avec mousse haute densité

  • Vitres AR et lunette AR surteintées

  • Ecran tactile capacitif 10&quot; HD

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisée

  • Vitres latérales AV et AR feuilletées acoustiques

  • Lecheurs de vitres latérales Noir brillant avec coulisses chromés

  • Pack sièges électriques avec sièges AV chauffants

Esthétique / Carrosserie

  • Banquette AR avec trappe à skis

  • Jantes alliage 19&quot; LIMA

  • Accoudoir central AR avec trappe à ski et 2 porte-gobelets

Autres équipements

  • Pédalier en aluminium

  • Condamnation automatique des portes et du coffre en roulant

  • Freinage multi-collision

  • Reconnaissance étendue des panneaux de circulation

  • Kit anti-crevaison

  • Surtapis AV/AR

  • Vérins d&#039;ouverture et de maintien du capot moteur

  • Détection de sous-gonflage

  • Centre de roue Noir

  • DS Wings noir brillant

  • Avertisseur de risque de collision

  • Surveillance d&#039;angles morts longue distance

  • Cabochons d&#039;écrous de roue noir brillant

  • Freinage d&#039;urgence automatique piloté par caméra et radar

  • Pare-brise teinté acoustique

  • Grille de calandre noir brillant avec pampilles chromées

  • Eclairage de cave à pieds à LED

  • Chargeur embarqué monophasé de 3,7 kW

  • Câble de recharge mode 2 standard 1,8 kW (10 A)

  • DS AIR (Aérateurs centraux invisibles avec sabre chrome)

  • Jonc de volet chromé

  • Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables éclairés à LED

  • Prises 12 V

  • Prises USB

  • Capot actif

  • Poignées extérieures affleurantes chromées

  • Clean Cabin avec Air Quality System

  • DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY

  • Préconditionnement thermique de l&#039;habitacle programmable par smartphone

  • Anneaux d&#039;arrimage dans le coffre (x4)

  • DS MATRIX LED VISION

  • Sécurité Enfants

  • Plafonnier I-Dome tactile

  • Enjoliveurs de bas de porte noirs avec insert chromé

  • Monogramme DS chromé sur l&#039;enjoliveur de custode latéral

  • Eclairage d&#039;ambiance à LED

  • Antenne &quot;aileron de requin&quot;

  • Chargeur sans fil pour smartphone

  • DS IRIS SYSTEM

  • Mirror Screen sans fil via Wifi

  • Seuil de portes AV

  • Badge de capot ETOILE

  • Pack Connect PLUS pour 3 ans

  • Contrôle de la presion des pneus

  • Boîte à gants floquée du logo &quot;Etoile&quot;

  • Combiné numérique 10&quot;

  • DS E-TOGGLE

  • Pare-chocs avec sabots AV et AR en aluminium

  • Teinte Caisse metalisée

  • Intérieur Cuir Nappa Brun Criollo confection Bracelet

  • Boîte de vitesse automatique séquentielle 7 vitesse

Options disponibles

  • Jantes alliage 19" MINNEAPOLIS

     : 

    400 €

  • Chargeur embarqué monophasé de 7,4 kW et câble mode 3

     : 

    500 €

  • Attelage demontable sans outils et faisceau 13 voies

     : 

    950 €

  • Jantes alliage 20" SYDNEY

     : 

    900 €

  • Jantes alliage 19" LIMA avec pneus 3PMSF

     : 

    200 €

  • Jantes alliage 19" SEVILLA

     : 

    400 €

  • Teinte Caisse metallisée

     : 

    990 €

  • Toit Noir Perla Nera

     : 

    400 €

  • Teinte Caisse metalisée

     : 

    1200 €

  • Teinte Caisse metallisée

     : 

    1100 €

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