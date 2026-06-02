La DS N°4 Plug-In (240 chevaux, à partir de 48 700€) est évaluée dans la catégorie des compactes premium hybrides rechargeables qui compte :

-La Mercedes A250 e (218 chevaux, à partir de 49 300€).

-L'Audi A3 TFSI e (204 chevaux, à partir de 48 250€).