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Ds N°4

Essai

La DS N°4 Plug-In grimpe à 240 chevaux et coûte le prix d'une Allemande

Dans Ecologie / Electrique / Voitures hybrides rechargeables

Cédric Pinatel

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4. Notre note de la DS N°4 Plug-In hybride de 240 chevaux

 

La DS N°4 Plug-In grimpe à 240 chevaux et coûte le prix d'une Allemande

La DS N°4 Plug-In (240 chevaux, à partir de 48 700€) est évaluée dans la catégorie des compactes premium hybrides rechargeables qui compte :

-La Mercedes A250 e (218 chevaux, à partir de 49 300€).

-L'Audi A3 TFSI e (204 chevaux, à partir de 48 250€).

DS N&#xB0;4 Plug-In 240
Budget
  • 6.29
  • 6.29
  • 6.29
  • 6.29
  • 6.29
 
Pratique
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
 
Rapport prix/équipements
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Sur la route
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 13,9 /20
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