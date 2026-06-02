48 700€, voilà le prix de base de la DS N°4 Plug-In de 240 chevaux en finition Pallas. Pour le très beau cuir Nappa de notre exemplaire d’essai en finition Etoile, l’addition grimpe même à 56 000€. C’est cher, même en comparaison des compactes hybrides rechargeables allemandes qu’elle concurrence : la Mercedes A250 e de 218 chevaux démarre à 49 300€ et l’Audi A3 TFSI e de 204 chevaux, à 48 250€. Certes, la Française affiche le meilleur rapport prix-équipement du lot mais elle ose un positionnement vraiment « premium » sur le plan tarifaire.

A retenir : pour ceux qui aiment le cuir

Malgré une autonomie maximale inférieure à celle de ses rivales hybrides rechargeables (la Mercedes A250e promet 85 km WLTP et l’Audi A3 TFSI e, 120 km), la DS N°4 Plug-in peut rouler dans la vie de tous les jours en mode 100 % électrique à condition de ne pas aller trop au-delà des 50 km. Mais bien que performant, son groupe motopropulseur souffre d’un fonctionnement un peu brouillon dans les phases urbaines par rapport aux meilleurs systèmes du lot et notamment celui présent dans l’Audi A3. En raison de son addition plutôt salée, elle fera seulement la différence pour ceux qui priorisent le confort d’amortissement et les amateurs du niveau de finition « Etoile » donnant accès à des habillages intérieurs uniques dans la catégorie. Son statut « premium », elle le revendique plutôt sur ces aspects-là.

Caradisiac a aimé

Le confort d’amortissement

Le cuir magnifique en finition haut de gamme

Le bon typage dynamique

Caradisiac n’a pas aimé

L’autonomie maximale électrique et la consommation « batteries vide »

Les à-coups de la mécanique en ville

La qualité des matériaux moyenne sous les beaux cuirs