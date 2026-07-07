Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Porsche 911 Type 992 Cabriolet Gt3 S/c

Essai

N’achetez pas la nouvelle Porsche 911 GT3 S/C juste pour spéculer, ce serait péché

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

6  

5. Fiche technique de la Porsche 911 GT3 S/C

 

N’achetez pas la nouvelle Porsche 911 GT3 S/C juste pour spéculer, ce serait péché

Les chiffres clés

Porsche 911 Type 992 Cabriolet Gt3 S/c (992) CABRIOLET 4.0 510 GT3 S/C
Généralités  
Date de commercialisation 14/04/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,57 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,27 m
Empattement 2,45 m
Volume de coffre maxi 373 L
Nombre de portes 2
Nombre de places assises 2
Poids à vide 1 572 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 41 CV
Moteur 6 cylindres , 24 soupapes
Cylindrée 3 996 cm3
Puissance 510 ch
Couple 450 Nm
Boîte de vitesses Mécanique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AR
Performances / consommation  
Vitesse maximum 313 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 3.9 s
Volume du réservoir 63 L
Emissions de CO2 310 g/km (wltp)
Bonus malus max 70000
Page précédente

Photos (20)

Voir tout

Sommaire

6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Porsche 911 Type 992 Cabriolet Gt3 S/c

Porsche 911 Type 992 Cabriolet Gt3 S/c

SPONSORISE

Essais Porsche 911 Type 992 Cabriolet Gt3 S/c

Voir tous les essais Porsche 911 Type 992 Cabriolet Gt3 S/c

Guides d'achat Cabriolet

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Porsche 911 Type 992 Cabriolet Gt3 S/c

Voir toute l'actu Porsche 911 Type 992 Cabriolet Gt3 S/c