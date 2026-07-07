N’achetez pas la nouvelle Porsche 911 GT3 S/C juste pour spéculer, ce serait péché
5. Fiche technique de la Porsche 911 GT3 S/C
Les chiffres clés
|Porsche 911 Type 992 Cabriolet Gt3 S/c (992) CABRIOLET 4.0 510 GT3 S/C
|Généralités
|Date de commercialisation
|14/04/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,57 m
|Largeur sans rétros
|1,85 m
|Hauteur
|1,27 m
|Empattement
|2,45 m
|Volume de coffre maxi
|373 L
|Nombre de portes
|2
|Nombre de places assises
|2
|Poids à vide
|1 572 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Puissance fiscale
|41 CV
|Moteur
|6 cylindres , 24 soupapes
|Cylindrée
|3 996 cm3
|Puissance
|510 ch
|Couple
|450 Nm
|Boîte de vitesses
|Mécanique
|Nombre de rapports
|6
|Roues motrices
|AR
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|313 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|3.9 s
|Volume du réservoir
|63 L
|Emissions de CO2
|310 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|70000
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