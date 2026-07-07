Version extrême de la Porsche 911, la GT3 S/C possède de série les très coûteuses jantes en magnésium et les freins en carbone-céramiques, facturés plus de 25 000€ à eux deux sur une GT3 coupé normale. Mais il reste possible de faire augmenter sensiblement l’addition de ce modèle en ajoutant des options. 1 067€ par exemple pour l’échappement sport en titane, 3 156€ pour l’indispensable système de levage du train avant (pire pingrerie du catalogue !), 2 688€ pour le pack intérieur cuir étendu, 5 988€ pour les baquets allégés en carbone de notre modèle d’essai ou même 17 135€ pour une peinture « Paint to sample » permettant de demander à Porsche n’importe quelle teinte de carrosserie. Le pack Street Style, ajoutant les sièges « façon tartan » et les finitions intérieures spécifiques, se facture lui 28 175€.

Equipements et options Version : (992) CABRIOLET 4.0 510 GT3 S/C Equipements de sécurité ABS

Système de contrôle de la pression des pneus (TPM) avec mode circuit

Suppression de la désignation du modèle à l'AR

Airbags

Préparation pour éthylotest antidémarrage

Système d'alarme avec surveillance intérieure

Démarrage sans clé

Contrôle de traction TCS

Système d'alerte pour ceintures de sécurité AV Equipements de confort Direction assistée

Verrouillage centralisé

Radio numérique

Module de navigation pour Porsche Communication Management (PCM)

Sièges Sport Plus (4 positions, électriques)

Volant Sport GT en cuir

Volant avec réglage manuel de l'inclinaison et de la hauteur

Ceintures de sécurité 3 points

Régulateur de vitesse

Partie inférieure des rétroviseurs peinte en couleur extérieure et base peinte en Noir

Rétroviseurs intérieurs et extérieurs anti-éblouissement

Sans siège AR

Rétroviseurs extérieurs, réglables électriquement et chauffants, asphériques côté conducteur

Ceintures de sécurité

Climatisation 2 zones

Lève-vitres électriques AV

Système d'alerte pour ceintures de sécurité AV

Compartiment pour smartphone avec recharge sans fil (jusqu'à 25W) Esthétique / Carrosserie Porsche Active Suspension Management (PASM) avec suspension Sport

Jantes légères 911 GT3 20/21" en magnésium forgé

Becquet de toit peint dans la couleur extérieure Autres équipements Servotronic Plus

Pare-brise teinté dégradé

Ecusson Porsche sur appuis-tête AV

Porsche Ceramic Composite Freins (PCCB), étriers de frein peints en Jaune

Pack Cuir 930

Boite manuelle GT Sport à 6 rapports

Pack d'accentuation Noir

Filtre à pollen/particules avec filtre à charbon actif

Bandeau lumineux avec lettering PORSCHE

BOSE Surround Sound-System

Systèmes d'appel d'urgence eCall et bCall

Caméra de recul

Reconnaissance des panneaux de signalisation

Phares matriciels à LED

Détection de la vigilance du conducteur

Eclairage intérieur

Réservoir de carburant de 63 L

Doublure de la capote en tissu Noir

Lettering PORSCHE peint en Noir (finition satinée)

Tapis de sol à l'AV

Triangle de signalisation

Centre des roues avec écusson Porsche en monochrome

Porsche Torque Vectoring (PTV)

Cabriolet

Valves TPM en Noir

Roues AR directrices avec configuration sport

Système d'échappement Sport léger en acier inoxydable avec 2 sorties centrales en Noir

Pare-chocs

Capteur de pluie

Ports USB-C

Pédales et repose-pieds en acier inoxydable

Capote

Pack Non-Fumeur

Porsche Connect

ESP

Contrôle vocal

Protection des piétons

Intérieur avec de nombreux éléments en cuir Noir coutures décoratives en Argent GT

Capot AR avec logo GT3 S/C intégré

Stickers latéraux

Pack Intérieur Carbone

Levier de vitesses raccourci et spécifique GT, doté d'une zone de préhension recouverte

Baguettes de seuil de porte en Carbone (finition satinée)

Pare-soleil en cuir en cuir lisse Noir Options disponibles Kit premiers secours : 12 €

Ionisateur : 288 €

Sièges AV chauffants : 0 €

Film de protection AV : 2400 €

Système de levage de l'essieu AV : 3156 €

Ceintures de sécurité Rouge Indien : 444 €

Ceintures de sécurité Gris Argent : 444 €

Ceintures de sécurité Jaune Racing : 444 €

Sticker latéral avec logo "PORSHE" en Rouge : 420 €

Dossiers de siège Sport Plus en cuir avec insert décoratif en cuir : 1620 €

Dossiers de siège Sport Plus en cuir avec insert décoratif peint en couleur extérieure : 1620 €

HomeLink (système d'ouverture de porte de garage) : 288 €

Ventilation des sièges AV : 1067 €

Intérieur en cuir Exclusive Manufaktur : 9168 €

Feux AR Exclusive Design : 540 €

Ceintures de sécurité Bleu Requin : 444 €

Porte-documents personnalisé : 385 €

Partie supérieure des rétroviseurs en Carbone : 1500 €

Jantes peintes en Argent foncé : 552 €

Préparation pour Porsche Dashcam : 121 €

Jantes peintes en Rouge Pyro : 0 €

Embossage sur mesure sur l'accoudoir de la console centrale : 720 €

Porte-document sur mesure : 768 €

Tapis de sol personnalisés : 528 €

Tapis de sol sur mesure : 1055 €

Jantes peintes en Argent : 0 €

Ecusson Porsche embossé sur l'accoudoir de la console centrale : 720 €

Extincteur : 151 €

Tapis de coffre réversible sur mesure : 456 €

Ceintures de sécurité Bleu Arctique : 444 €

Sticker latéral avec logo "PORSHE" en Argent : 420 €

Désignation du modèle sur l'accoudoir de la console centrale : 240 €

Clés du véhicule sur mesure et peintes avec étui : 744 €

Désignation du modèle latérale en Argent : 264 €

Désignation du modèle latérale en Rouge : 264 €

Désignation du modèle latérale en Bleu Arctique : 264 €

Pédalier et repose-pieds en aluminium : 504 €

Garniture de portes-gobelet en Cuir : 270 €

Filet de rangement au pied du passager : 0 €

Capote de cabriolet en Rouge : 0 €

Capote de cabriolet en Noir : 0 €

Sièges Sport Plus adaptatifs (18 positions, électriques) : 0 €

Baguettes de seuil de porte en carbone (finition satinée), illuminées : 420 €

Sièges baquets Sport allégés (rabattables) : 0 €

Points de fixation sur le siège passager pour le système de fixation ISOFIX : 180 €

Rétroviseurs peints en couleur extérieure : 540 €

Bouchon de réservoir Exclusive Design : 180 €

Airblades du bouclier AV peints en couleur extérieure : 361 €

Sticker latéral avec logo "PORSHE" en Bleu Arctique : 420 €

Sticker latéral avec logo "PORSHE" en Or Californie : 420 €

Réservoir de 90 litres : 192 €

Phares HD Matrix LED teintés avec anneau d'accentuation en Blanc : 2916 €

Baguettes de seuil de porte sur mesure en carbone (finition satinée), illuminées : 1380 €

Kit anticrevaison : 60 €

Bouchon de réservoir Exclusive Design en Turbonite : 180 €

Tapis de sol en carbone avec bordures en cuir et coutures décoratives en couleur : 936 €

Grille d'entrée d'air AV avec logo 911 : 1440 €

Intérieur cuir Exclusive Manufaktur (bicolore) en Noir et couleur au choix : 0 €

Assistance parking (AR) : 0 €

Projecteurs de porte à LED avec lettering "PORSCHE" : 180 €

Rétroviseurs extérieurs peints en Paint to Sample : 4681 €

Base des sièges en cuir avec coutures décoratives : 1067 €

Clés du véhicule sur mesure avec étui : 948 €

Désignation du modèle latérale en Or Californie : 264 €

Vide-poche amovible : 54 €

Jantes peintes en Noir (finition satinée/brillante) : 552 €

Intérieur avec de nombreux éléments en cuir Noir et en couleur contrastante Rouge Indien : 1188 €

Intérieur avec de nombreux éléments en cuir Noir et en couleur contrastante Blue Requin : 1188 €

Intérieur en cuir bicolore Gris Ardoise / Rouge Indien : 0 €

Grille d'entrée d'air AV avec logo S/C : 1440 €

Encadrement du pare-brise peint en couleur extérieure : 1440 €

Rétroviseurs extérieurs peints en couleur contrastante : 2400 €

Bras d'essuie-glace légers en carbone (AV) : 1260 €

Stickers Street Style : 0 €

Stickers latéraux "PORSCHE" en Rouge Pyro : 0 €

Stickers latéraux "PORSCHE" en Noir (finistion satinée) : 420 €

Suppression des stickers latéraux Street Style en Rouge Pyro : 0 €

Echappements Sport en titane : 1067 €

Etriers de frein peint en Rouges : 1008 €

Etriers de frein peints en Noir (finition brillante) : 1008 €

Etriers de frein peints en Blanc : 1008 €

Etriers de frein peints en Bleu : 1008 €

Etriers de frein peints en Orange : 1008 €

Phares HD Matrix LED teintés : 2993 €

Eclairage de courtoisie LED avec logo sur mesure : 540 €

Revêtement en cuir de la colonne de direction : 361 €

Fond du chronomètre et du compte-tours en Rouge Indien : 540 €

Fond du chronomètre et du compte-tours en Blue Arctique : 540 €

Lamelles peintes et grilles d'aération en cuir avec coutures décoratives : 1440 €

Lamelles et grille d'aération en cuir avec coutures décoratives : 1440 €

Sangles d'ouverture de porte en Rouge Indien : 121 €

Sangles d'ouverture de porte en Bleu Requin : 121 €

Sangles d'ouverture des portes en Jaune Racing : 121 €

Sangles d'ouverture de porte en Gris Argenté : 121 €

Clés du véhicule personnalisables et peintes avec étui : 456 €

Clés du véhicule personnalisables en cuir avec étui : 456 €

Peinture unie Noir : 0 €

Peinture unie Blanc : 0 €

Peinture spéciale Paint to Sample : 17135 €

Peinture métallisé Oak Green Metallic Neo : 3780 €

Peinture métallisé Slate Grey Neo : 3780 €

Peinture métallisé Bleu Gentiane : 1992 €

Peinture métallisé Rouge Indien : 1992 €

Peinture métallisé Bleu Lugano : 1992 €

Peinture métallisé Argent GT : 1248 €

Peinture métallisé Gris Glacé : 1248 €