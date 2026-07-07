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Porsche 911 Type 992 Cabriolet Gt3 S/c

Essai

N’achetez pas la nouvelle Porsche 911 GT3 S/C juste pour spéculer, ce serait péché

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

4  

2. Même au prix de la Porsche 911 GT3 S/C, il reste des options

 

Voici à quoi ressemble une 911 GT3 S/C sans la moindre option.
Voici à quoi ressemble une 911 GT3 S/C sans la moindre option.

Version extrême de la Porsche 911, la GT3 S/C possède de série les très coûteuses jantes en magnésium et les freins en carbone-céramiques, facturés plus de 25 000€ à eux deux sur une GT3 coupé normale. Mais il reste possible de faire augmenter sensiblement l’addition de ce modèle en ajoutant des options. 1 067€ par exemple pour l’échappement sport en titane, 3 156€ pour l’indispensable système de levage du train avant (pire pingrerie du catalogue !), 2 688€ pour le pack intérieur cuir étendu, 5 988€ pour les baquets allégés en carbone de notre modèle d’essai ou même 17 135€ pour une peinture « Paint to sample » permettant de demander à Porsche n’importe quelle teinte de carrosserie. Le pack Street Style, ajoutant les sièges « façon tartan » et les finitions intérieures spécifiques, se facture lui 28 175€.

Equipements et options

Version : (992) CABRIOLET 4.0 510 GT3 S/C

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Système de contrôle de la pression des pneus (TPM) avec mode circuit

  • Suppression de la désignation du modèle à l&#039;AR

  • Airbags

  • Préparation pour éthylotest antidémarrage

  • Système d&#039;alarme avec surveillance intérieure

  • Démarrage sans clé

  • Contrôle de traction TCS

  • Système d&#039;alerte pour ceintures de sécurité AV

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisé

  • Radio numérique

  • Module de navigation pour Porsche Communication Management (PCM)

  • Sièges Sport Plus (4 positions, électriques)

  • Volant Sport GT en cuir

  • Volant avec réglage manuel de l&#039;inclinaison et de la hauteur

  • Ceintures de sécurité 3 points

  • Régulateur de vitesse

  • Partie inférieure des rétroviseurs peinte en couleur extérieure et base peinte en Noir

  • Rétroviseurs intérieurs et extérieurs anti-éblouissement

  • Sans siège AR

  • Rétroviseurs extérieurs, réglables électriquement et chauffants, asphériques côté conducteur

  • Ceintures de sécurité

  • Climatisation 2 zones

  • Lève-vitres électriques AV

  • Système d&#039;alerte pour ceintures de sécurité AV

  • Compartiment pour smartphone avec recharge sans fil (jusqu&#039;à 25W)

Esthétique / Carrosserie

  • Porsche Active Suspension Management (PASM) avec suspension Sport

  • Jantes légères 911 GT3 20/21&quot; en magnésium forgé

  • Becquet de toit peint dans la couleur extérieure

Autres équipements

  • Servotronic Plus

  • Pare-brise teinté dégradé

  • Ecusson Porsche sur appuis-tête AV

  • Porsche Ceramic Composite Freins (PCCB), étriers de frein peints en Jaune

  • Pack Cuir 930

  • Boite manuelle GT Sport à 6 rapports

  • Pack d&#039;accentuation Noir

  • Filtre à pollen/particules avec filtre à charbon actif

  • Bandeau lumineux avec lettering PORSCHE

  • BOSE Surround Sound-System

  • Systèmes d&#039;appel d&#039;urgence eCall et bCall

  • Caméra de recul

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation

  • Phares matriciels à LED

  • Détection de la vigilance du conducteur

  • Eclairage intérieur

  • Réservoir de carburant de 63 L

  • Doublure de la capote en tissu Noir

  • Lettering PORSCHE peint en Noir (finition satinée)

  • Tapis de sol à l&#039;AV

  • Triangle de signalisation

  • Centre des roues avec écusson Porsche en monochrome

  • Porsche Torque Vectoring (PTV)

  • Cabriolet

  • Valves TPM en Noir

  • Roues AR directrices avec configuration sport

  • Système d&#039;échappement Sport léger en acier inoxydable avec 2 sorties centrales en Noir

  • Pare-chocs

  • Capteur de pluie

  • Ports USB-C

  • Pédales et repose-pieds en acier inoxydable

  • Capote

  • Pack Non-Fumeur

  • Porsche Connect

  • ESP

  • Contrôle vocal

  • Protection des piétons

  • Intérieur avec de nombreux éléments en cuir Noir coutures décoratives en Argent GT

  • Capot AR avec logo GT3 S/C intégré

  • Stickers latéraux

  • Pack Intérieur Carbone

  • Levier de vitesses raccourci et spécifique GT, doté d&#039;une zone de préhension recouverte

  • Baguettes de seuil de porte en Carbone (finition satinée)

  • Pare-soleil en cuir en cuir lisse Noir

Options disponibles

  • Kit premiers secours

     : 

    12 €

  • Ionisateur

     : 

    288 €

  • Sièges AV chauffants

     : 

    0 €

  • Film de protection AV

     : 

    2400 €

  • Système de levage de l'essieu AV

     : 

    3156 €

  • Ceintures de sécurité Rouge Indien

     : 

    444 €

  • Ceintures de sécurité Gris Argent

     : 

    444 €

  • Ceintures de sécurité Jaune Racing

     : 

    444 €

  • Sticker latéral avec logo "PORSHE" en Rouge

     : 

    420 €

  • Dossiers de siège Sport Plus en cuir avec insert décoratif en cuir

     : 

    1620 €

  • Dossiers de siège Sport Plus en cuir avec insert décoratif peint en couleur extérieure

     : 

    1620 €

  • HomeLink (système d'ouverture de porte de garage)

     : 

    288 €

  • Ventilation des sièges AV

     : 

    1067 €

  • Intérieur en cuir Exclusive Manufaktur

     : 

    9168 €

  • Feux AR Exclusive Design

     : 

    540 €

  • Ceintures de sécurité Bleu Requin

     : 

    444 €

  • Porte-documents personnalisé

     : 

    385 €

  • Partie supérieure des rétroviseurs en Carbone

     : 

    1500 €

  • Jantes peintes en Argent foncé

     : 

    552 €

  • Préparation pour Porsche Dashcam

     : 

    121 €

  • Jantes peintes en Rouge Pyro

     : 

    0 €

  • Embossage sur mesure sur l'accoudoir de la console centrale

     : 

    720 €

  • Porte-document sur mesure

     : 

    768 €

  • Tapis de sol personnalisés

     : 

    528 €

  • Tapis de sol sur mesure

     : 

    1055 €

  • Jantes peintes en Argent

     : 

    0 €

  • Ecusson Porsche embossé sur l'accoudoir de la console centrale

     : 

    720 €

  • Extincteur

     : 

    151 €

  • Tapis de coffre réversible sur mesure

     : 

    456 €

  • Ceintures de sécurité Bleu Arctique

     : 

    444 €

  • Sticker latéral avec logo "PORSHE" en Argent

     : 

    420 €

  • Désignation du modèle sur l'accoudoir de la console centrale

     : 

    240 €

  • Clés du véhicule sur mesure et peintes avec étui

     : 

    744 €

  • Désignation du modèle latérale en Argent

     : 

    264 €

  • Désignation du modèle latérale en Rouge

     : 

    264 €

  • Désignation du modèle latérale en Bleu Arctique

     : 

    264 €

  • Pédalier et repose-pieds en aluminium

     : 

    504 €

  • Garniture de portes-gobelet en Cuir

     : 

    270 €

  • Filet de rangement au pied du passager

     : 

    0 €

  • Capote de cabriolet en Rouge

     : 

    0 €

  • Capote de cabriolet en Noir

     : 

    0 €

  • Sièges Sport Plus adaptatifs (18 positions, électriques)

     : 

    0 €

  • Baguettes de seuil de porte en carbone (finition satinée), illuminées

     : 

    420 €

  • Sièges baquets Sport allégés (rabattables)

     : 

    0 €

  • Points de fixation sur le siège passager pour le système de fixation ISOFIX

     : 

    180 €

  • Rétroviseurs peints en couleur extérieure

     : 

    540 €

  • Bouchon de réservoir Exclusive Design

     : 

    180 €

  • Airblades du bouclier AV peints en couleur extérieure

     : 

    361 €

  • Sticker latéral avec logo "PORSHE" en Bleu Arctique

     : 

    420 €

  • Sticker latéral avec logo "PORSHE" en Or Californie

     : 

    420 €

  • Réservoir de 90 litres

     : 

    192 €

  • Phares HD Matrix LED teintés avec anneau d'accentuation en Blanc

     : 

    2916 €

  • Baguettes de seuil de porte sur mesure en carbone (finition satinée), illuminées

     : 

    1380 €

  • Kit anticrevaison

     : 

    60 €

  • Bouchon de réservoir Exclusive Design en Turbonite

     : 

    180 €

  • Tapis de sol en carbone avec bordures en cuir et coutures décoratives en couleur

     : 

    936 €

  • Grille d'entrée d'air AV avec logo 911

     : 

    1440 €

  • Intérieur cuir Exclusive Manufaktur (bicolore) en Noir et couleur au choix

     : 

    0 €

  • Assistance parking (AR)

     : 

    0 €

  • Projecteurs de porte à LED avec lettering "PORSCHE"

     : 

    180 €

  • Rétroviseurs extérieurs peints en Paint to Sample

     : 

    4681 €

  • Base des sièges en cuir avec coutures décoratives

     : 

    1067 €

  • Clés du véhicule sur mesure avec étui

     : 

    948 €

  • Désignation du modèle latérale en Or Californie

     : 

    264 €

  • Vide-poche amovible

     : 

    54 €

  • Jantes peintes en Noir (finition satinée/brillante)

     : 

    552 €

  • Intérieur avec de nombreux éléments en cuir Noir et en couleur contrastante Rouge Indien

     : 

    1188 €

  • Intérieur avec de nombreux éléments en cuir Noir et en couleur contrastante Blue Requin

     : 

    1188 €

  • Intérieur en cuir bicolore Gris Ardoise / Rouge Indien

     : 

    0 €

  • Grille d'entrée d'air AV avec logo S/C

     : 

    1440 €

  • Encadrement du pare-brise peint en couleur extérieure

     : 

    1440 €

  • Rétroviseurs extérieurs peints en couleur contrastante

     : 

    2400 €

  • Bras d'essuie-glace légers en carbone (AV)

     : 

    1260 €

  • Stickers Street Style

     : 

    0 €

  • Stickers latéraux "PORSCHE" en Rouge Pyro

     : 

    0 €

  • Stickers latéraux "PORSCHE" en Noir (finistion satinée)

     : 

    420 €

  • Suppression des stickers latéraux Street Style en Rouge Pyro

     : 

    0 €

  • Echappements Sport en titane

     : 

    1067 €

  • Etriers de frein peint en Rouges

     : 

    1008 €

  • Etriers de frein peints en Noir (finition brillante)

     : 

    1008 €

  • Etriers de frein peints en Blanc

     : 

    1008 €

  • Etriers de frein peints en Bleu

     : 

    1008 €

  • Etriers de frein peints en Orange

     : 

    1008 €

  • Phares HD Matrix LED teintés

     : 

    2993 €

  • Eclairage de courtoisie LED avec logo sur mesure

     : 

    540 €

  • Revêtement en cuir de la colonne de direction

     : 

    361 €

  • Fond du chronomètre et du compte-tours en Rouge Indien

     : 

    540 €

  • Fond du chronomètre et du compte-tours en Blue Arctique

     : 

    540 €

  • Lamelles peintes et grilles d'aération en cuir avec coutures décoratives

     : 

    1440 €

  • Lamelles et grille d'aération en cuir avec coutures décoratives

     : 

    1440 €

  • Sangles d'ouverture de porte en Rouge Indien

     : 

    121 €

  • Sangles d'ouverture de porte en Bleu Requin

     : 

    121 €

  • Sangles d'ouverture des portes en Jaune Racing

     : 

    121 €

  • Sangles d'ouverture de porte en Gris Argenté

     : 

    121 €

  • Clés du véhicule personnalisables et peintes avec étui

     : 

    456 €

  • Clés du véhicule personnalisables en cuir avec étui

     : 

    456 €

  • Peinture unie Noir

     : 

    0 €

  • Peinture unie Blanc

     : 

    0 €

  • Peinture spéciale Paint to Sample

     : 

    17135 €

  • Peinture métallisé Oak Green Metallic Neo

     : 

    3780 €

  • Peinture métallisé Slate Grey Neo

     : 

    3780 €

  • Peinture métallisé Bleu Gentiane

     : 

    1992 €

  • Peinture métallisé Rouge Indien

     : 

    1992 €

  • Peinture métallisé Bleu Lugano

     : 

    1992 €

  • Peinture métallisé Argent GT

     : 

    1248 €

  • Peinture métallisé Gris Glacé

     : 

    1248 €

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