Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Porsche 911 Type 992 Cabriolet Gt3 S/c

Essai

N’achetez pas la nouvelle Porsche 911 GT3 S/C juste pour spéculer, ce serait péché

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Cédric Pinatel

4  

4. Notre note de la Porsche 911 GT3 S/C

 

N’achetez pas la nouvelle Porsche 911 GT3 S/C juste pour spéculer, ce serait péché

La Porsche 911 GT3 S/C (510 ch, 276 500€) ne possède aucune véritable concurrente directe : il ne reste plus aucune rivale combinant moteur atmosphérique, boîte manuelle et cabriolet !

En élargissant un peu, elle doit pouvoir rentrer en concurrence avec d'autres versions de la 911 et les meilleures super-sportives du marché :

-La Porsche 911 GT3 (510 chevaux et 215 900€).

-La Porsche 911 Turbo S (711 chevaux et 275 000€).

-La Lamborghini Temerario (920 chevaux et 308 000€).

-La Ferrari 296 GTB (830 chevaux et 287 800€).

Porsche 911 GT3 S/C
Budget
  • 6.14
  • 6.14
  • 6.14
  • 6.14
  • 6.14
 
Pratique
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
 
Rapport prix/équipements
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
 
Sur la route
  • 9.44
  • 9.44
  • 9.44
  • 9.44
  • 9.44
 
Sécurité
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
 
Note globale : 17 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (20)

Voir tout

Sommaire

4  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Porsche 911 Type 992 Cabriolet Gt3 S/c

Porsche 911 Type 992 Cabriolet Gt3 S/c

SPONSORISE

Essais Porsche 911 Type 992 Cabriolet Gt3 S/c

Voir tous les essais Porsche 911 Type 992 Cabriolet Gt3 S/c

Guides d'achat Cabriolet

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Porsche 911 Type 992 Cabriolet Gt3 S/c

Voir toute l'actu Porsche 911 Type 992 Cabriolet Gt3 S/c