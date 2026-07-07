N’achetez pas la nouvelle Porsche 911 GT3 S/C juste pour spéculer, ce serait péché
4. Notre note de la Porsche 911 GT3 S/C
La Porsche 911 GT3 S/C (510 ch, 276 500€) ne possède aucune véritable concurrente directe : il ne reste plus aucune rivale combinant moteur atmosphérique, boîte manuelle et cabriolet !
En élargissant un peu, elle doit pouvoir rentrer en concurrence avec d'autres versions de la 911 et les meilleures super-sportives du marché :
-La Porsche 911 GT3 (510 chevaux et 215 900€).
-La Porsche 911 Turbo S (711 chevaux et 275 000€).
-La Lamborghini Temerario (920 chevaux et 308 000€).
-La Ferrari 296 GTB (830 chevaux et 287 800€).
|Porsche 911 GT3 S/C
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|17 /20
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