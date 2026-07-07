La Porsche 911 GT3 S/C (510 ch, 276 500€) ne possède aucune véritable concurrente directe : il ne reste plus aucune rivale combinant moteur atmosphérique, boîte manuelle et cabriolet !

En élargissant un peu, elle doit pouvoir rentrer en concurrence avec d'autres versions de la 911 et les meilleures super-sportives du marché :

-La Porsche 911 GT3 (510 chevaux et 215 900€).

-La Porsche 911 Turbo S (711 chevaux et 275 000€).

-La Lamborghini Temerario (920 chevaux et 308 000€).

-La Ferrari 296 GTB (830 chevaux et 287 800€).