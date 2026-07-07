A 276 500€ le morceau, la 911 GT3 S/C coûte 60 900€ de plus qu’une 911 GT3 coupé, sachant qu’elle possède de série des panneaux avant en plastique renforcé de fibre de carbone, des jantes facturées 16 080€ et les freins carbone-céramique valant 10 620€. Elle reste donc légèrement moins hors de prix que la S/T coupé, commercialisée à 308 976€ en 2023.

A quoi peut-on la comparer ? Mis à part la dernière Ferrari 12cilindri Manuale non disponible en cabriolet, il n’existe aucune super-sportive de cette classe utilisant une boîte manuelle et un moteur atmosphérique. Elle approche cependant le prix de machines nettement plus puissantes et performantes comme la Lamborghini Temerario de 920 chevaux (310 084€), la Ferrari 296 GTB de 830 chevaux (287 737€) ou la McLaren 750S de 700 chevaux (302 438€). Dans un autre genre, la catapulte 911 Turbo S de 711 chevaux demande 275 400€). Pour trouver d’autres mécaniques atmosphériques acouplées à des boîtes manuelle, il faut lorgner du côté de machines comme la GMA T50. Mais l’addition grimpe alors à plus de 3 millions d’euros…

A retenir : que va devenir le plus beau moteur de Porsche ?

Moins caricaturale que la 718 Spyder RS, plus complète dans son expérience de conduite et ses capacités, la 911 GT3 S/C semble ne rien concéder de l’efficacité dynamique hors normes de la GT3 coupé et y ajoute beaucoup de poésie lorsque son flat-six résonne à l’air libre contre les falaises ou sous les tunnels. Dans ces conditions, la sonorité du plus beau moteur Porsche peut devenir totalement viscérale, d’autant plus que la boîte manuelle aux réglages parfaits rend le pilotage d’une intensité inimaginable si vous voulez commencer à pousser sérieusement.

Même si Porsche n’annonce pas une production limitée de cette S/C contrairement à la S/T et à l’ancienne Speedster, les clients se ruent déjà sur les bons de commande et elle pourrait disparaître du catalogue dès la fin de l’année prochaine selon l’évolution des normes. Comme la S/T avant elle et sachant qu’il s’agit de la toute dernière 911 à utiliser le flat-six atmosphérique, elle fera hélas aussi le bonheur des « vulgaires » spéculateurs en plus des passionnés qui ont la chance de pouvoir s’offrir ce genre de véhicule. Après elle, la future 992.2 GT3 RS embarquera pour la première fois un flat-six suralimenté d’une technologie inédite. C’est la fin de route pour l’un des trois plus beaux moteurs du marché et ça fera tout drôle quand il ne sera plus là…

Caradisiac a aimé

L’efficacité dynamique au niveau de la GT3 coupé

La sonorité du flat-six qui peut devenir viscérale

La boîte manuelle parfaite

Caradisiac n’a pas aimé

Aussi ferme que les autres GT3 dans la vie de tous les jours

Pas de possibilité d’ajouter les sièges arrière

Cette GT3 S/C serait aussi très bien avec une PDK !